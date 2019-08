OTSE DELFI TV-s | "Mehed ei nuta": miks varjas Rasmus Mägi vigastust ja haigust? Mida arvata Tänaku väidetavast lepingust?

Tänased peateemad:

- Kuidas hinnata Eesti kergejõustikukoondise esikohta Euroopa võistkondlike meistrivõistluste teises liigas?

- Rasmus Mägi - miks varjata haigust ja vigastusi?

- Taaramäele-Kangertile järeltulija paistab? Vaid neli aastat tagasi rattasõiduga alustanud Rait Ärm võitis U23 EM-il grupisõidus pronksi.

- BC Kalev/Cramo komplekteerimine lõpusirgel ja üks on selge: koosseis toetub eestlastele rohkem, kui ammu oleme näinud. Kiidame heaks?

- Eesti jalgpalliajakirjanikud on võtnud ette Aivar Pohlaku ja FC Flora seoste kritiseerimise. Kas asja eest?

- Väljaande Autosport andmetel on Tänakul Toyotaga uus diil tehtud. Usume ja rõõmustame?

