Tänased põhiteemad:

- Mehhiko ralli: kas Ott Tänak kasutab ära ideaalse stardikoha?

- Jüri Ratas teatas, et "töötab kulisside taga, et Rally Estonia ikkagi toimuks". Kas Ratasel on edulootust?

- EOK presidendivalimistel läheb tõeliseks sõjaks? Urmas Sõõrumaa leiab, et kaks korda EOK presidendivalimistel kaotanud Tõnu Tõniste kandideerimine "jätab nats mageda mulje".

- BC Kalev/Cramo liigub VTB-liigas jälle play-off'i kursil?

- Kas Robert Täht peaks Itaalia tippklubist lahkuma?