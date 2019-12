OTSE DELFI TV-s | "Mehed ei nuta": Kas peale Kelly Sildaru on Eestis talisporti? Kas Tänak on ikka individuaalsportlane?

Tänased peateemad:

- Värske pilk talihooajale. Laskesuusatajate hooaeg jätkub... pigem kesiselt? Või? Marko Kilbi sähvatus jäigi ühekordseks? Kristjan Ilves teeb arvatust kiirema comebacki? Või peame lõpuks ikkagi Kelly Sildaru naasmist ootama, et suuremaid eduelamusi saada?

- Läks aega, aga sai kired lõkkele: aasta sportlaste valimine on lõpusirgel ja tüli jälle majas. Kas Ott Tänak peaks ikka kandideerima ka individuaalsportlasena? Kas aasta treeneriks võib valida nii Rivo Vesiku kui ka Petros Kyprianou?

- Kus on konkurendid? Ragnar Klavan valiti seitsmendat korda Eesti parimaks jalgpalluriks.

- Riigikogu arutab spordiseaduse eelnõud, mille vastuvõtmine võib tähendada BC Kalev/Cramo kinnipanekut, sest muudab kõrgete palkade maksmise pööraselt kalliks. Kiidame või laidame poliitikuid?

- Riigieelarves on ette nähtud 6 miljonit eurot jalgpallihallideks Haapsalus, Viljandis, Raplas ja Tartus. Eesti spordi võit, Aivar Pohlaku võit või mõlemad?

"Mehed ei nuta" on Delfi TV eetris igal teisipäeval kell 11. Saade on hiljem järelvaadatav ja -kuulatav.