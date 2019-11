OTSE DELFI TV-s | "Mehed ei nuta": kas Mati Alaver mõisteti süüdi või mitte? Millised küsimused jäid õhku?

Tänased peateemad:

- Mati Alaver sai tingimisi vanglakaristuse, aga on ta nüüd süüdi või mitte? Ja milles? Millised küsimused said vastuse, millised on veel õhus?

- Korvpallitreenerite karm põli. Alar Varrak naases Venemaalt - nagu Jorh Aadniel Kiir? Andres Sõber võttis vastutuse ja astus Kadrina Karude peatreeneri kohalt tagasi - kas treenerikarjäär hakkab ühele poole saama?

- Soome jalgpallikoondis jõudis EM-ile: kuidas see neil lõpuks õnnestus?

- Mis toimub rallimaailmas? Citroen paneb nüüd või ülejärgmine aasta pillid kotti, Subaru tahab naasta.

"Mehed ei nuta" on Delfi TV eetris igal teisipäeval kell 11. Saade on hiljem järelvaadatav ja -kuulatav.