OTSE DELFI TV-s | "Mehed ei nuta": kas Kirt võitis hõbeda või kaotas kulla? Millised on kümnevõistlejate võimalused olümpial medal võita?

- Võtame kokku kergejõustiku maailmameistrivõistlused. Magnus Kirt võitis odaviskes hõbemedali, aga lahkus areenilt vigase õlaga. Mida võib see tähendada Magnus Kirdi olümpiale ja edasisele karjäärile? Samuti: kas Kirdi hõbe oli võidetud või kaotatud hõbe? Maicel Uibo hõbe: üllatus või visa sportlase teenitud autasu? Millised on Uibo (ja Janek Õiglase ja Johannes Ermi) võimalused olümpiamedal võita?

- Eesti jalgpallikoondist ootavad ees viimased MM-valikmängud ja seda ilma Ragnar Klavanita, kuigi ta pole vigastatud. Mõistame?

- BC Kalev/Cramo viskas Jurmala vastu ühe veerandajaga neli (!) punkti. Mis saab hooajast?

- Võtame kokku Walesi MM-ralli: kas Kataloonia rallil vormistab Ott Tänak MM-tiitli? Kas lähipäevadel on oodata uudist, et Tänak on allkirjastanud Toyotaga uue lepingu?

- Urmo Aava sõnul on tõusnud tõenäosus, et Eestisse tuleb MM-ralli. Kas tõesti?

