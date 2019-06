Saate peateemad:

- Eesti jalgpallikoondis kaotas Saksamaale 0:8, kogu treeneritestaap eesotsas Martin Reimiga astus tagasi. Kas probleem oli Reimis või on hoopis laiem?

- Kas Eesti võrkpallikoondis kosub Euroopa Kuldliiga finaalturniiriks?

- Murdmaasuusatamine on kadunud – pole koondist, peatreenerit, hooldetiimi, alajuhti ega raha. Kes on süüdi?

- BC Kalev/Cramo lasi peatreener Donaldas Kayrisel minna?

- Ott Tänak kaotas Sardiinias roolivõimu purunemise tõttu võidetud ralli, aga on ikkagi tiitlisoosik number üks?

