KUULA | "Mehed ei nuta": kas president Pevkur alavääristab Eesti treenereid? Mis saab Kalev/Cramo hooajast?

Tänased põhiteemad:

- Eesti võrkpallikoondis jäigi EM-finaalturniiril võiduta - miks? Georghe Cretu lahkus - kas põhjendatult? President Hanno Pevkuri sõnul on uus peatreener kindlasti välismaalane - on see põhjendatud? Pilgud aastasse 2021 - kas tuleb uus hüpe?

- Maadlejad panid MM-il püsti medalipeo – Heiki Nabi ja Epp Mäe võitsid pronksid. Spordiaasta päästetud?

- BC Kalev/Cramo tutvustas meeskonda, kus napib kvaliteeti ja terveid mehi. Mida hooajast oodata?

- Dohas algab kergejõustiku MM. Mitu medalit Eestile tuleb? Kas üldse tuleb?

"Mehed ei nuta" otsesaade algab Delfi TV eetris kell 11.00. Saade on hiljem järelvaadatav ja -kuulatav.