KUULA | "Mehed ei nuta": Kas MM-rallisid peakski Rally Estonia näitel lühendama? Kas jalkakoondise seis on lootusetu?

Ott Tänak ja Sebastien Ogier Rally Estonia poodiumil Foto: MargusPahv

Käes on teisipäev, mis tähendab, et "Mehed ei nuta" kuldne kolmik Tarmo Paju, Peep Pahv ja Jaan Martinson on taas kell 11 otse-eetris, et arutada viimase aja põletavamatel sporditeemadel. Mõistagi on üheks peateemaks Ott Tänaku võiduga lõppenud Rally Estonia.