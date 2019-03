KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": Urmas Sõõrumaa tuleks ametist maha võtta? Kõik Eesti murdmaasuusatajad laskesuuska proovima?

26. märtsi "Mehed ei nuta" peateemad:

- EOK presidendi Urmas Sõõrumaa "hullas" taas: me peame Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu tänama, mitte hukka mõistma. Mõistlik jutt? Kas on tõenäoline, et ta tagandatakse ametist?

- Eesti jalgpallikoondis alustas EM-i valiksarja tuima mängu ja 0:2 kaotusega Põhja-Iirimaale. Lootusetu värk?

- Eesti – Läti korvpalliliiga põhiturniir läbi: Kalev/Cramo kolmas, aga kaheksa hulgas viis Eesti klubi. Hästi?

- Üllatus? Saaremaa võrkpallipidu läbi – Pärnu võitis Eesti meistrivõistluste poolfinaalseeria 3:0.

- Kes võidab Korsika ralli?

- Mis saab edasi Eesti murdmaasuusatamisest? Raido Ränkel vihjas, et võib hakata laskesuusatajaks. Kas noorem põlvkond peaks mõtlema sama?

Kuula saadet:



Igal teisipäeval kell 11 Delfis ilmuv "Mehed ei nuta" podcast on kuulatav nii Soundcloudis, iTunes'is, Spotify's, Sticheris kui ka Tunein'is.