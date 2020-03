KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": Rally Estonia tüli - kas tõesti ühed mustad mõlemad? Koroonahullus läheb liiale?

Tänased peateemad:

- Segadus Rally Estonia ümber kestab. Kas on veel lootust, et Rally Estonia toimuks? Kas tõesti on nädalaga saanud ühtedeks mustadeks mõlemad?

- Ott Tänak sõitis Portugalis rallit ja testis uusi aerodünaamilisi lahendusi. Millal näeme uut kiirust?

- Mart Seim käis Maltal võistlemas, sai kirja 385 kg (tippmark on 444) ja loodab EM-i kaudu olümpiale pääseda. Kas lootust on?

- Koroonaviirus segab sporti – võistlused jäävad järjepanu ära või toimuvad tühjade tribüünide ees. Saaremaa võrkpalliklubi mängib eurosarjas Milanoga kaks kodumängu ikkagi ära. Mis saab edasi?

"Mehed ei nuta" on Delfi TV eetris igal teisipäeval kell 11. Saade on hiljem järelvaadatav ja -kuulatav.