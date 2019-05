KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": Peep kohal ja Otil neli võitu neljast! Tony Wroteni eemaldamine Kalev/Cramost - õige samm?

Saate peaküsimused:

- Peep on kohal, Ott Tänak võidab. Juhus? Thierry Neuville tegi karmi avarii. Kas see jääb kummitama?

- Jalgpalli Meistrite liiga poolfinaalid olid supertrillerid: finaalis Liverpool ja Tottenham. Kuidas see võimalik?

- Jüri Vips näitas F3 avaetapil Barcelonas, et on sõidumees. Või kas ikka näitas?

- Kaks vooru jäähoki MM-sit on mängitud. Kas saab teha järeldusi?

- VTV-liiga playoff sai läbi, kodune korvpallifinaal algamas. Mis toimub Kalevis? Tony Wroten istutati pingile, Arnett Moultrie saadab kahtlasi säutse...

- Müts maha Pärnu korvpalliklubi ees! Esimene medal Eesti meistrivõistelt käes, kuigi veel kaks suve tagasi oldi pille kotti panemas.

