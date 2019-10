KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": kust tuli Kalev/Cramo ümbersünd? Kas vutikoondis võitis terakese austust?

Seekordsed peateemad:

- Kas Eesti jalgpallikoondis võitis mängudega Valgevene ja Saksamaa vastu terake respekti? Mitu meest peaks Saksamaalt ära võtma, et Eesti võidaks?

- Kust tuli BC Kalev/Cramo ootamatu ümbersünd, mis langetas nii Nižni-Novgorodi kui ka Kaasani Unicsi ja on tõstnud Eesti meisterklubi VTB-liigas isegi Moskva CSKA-st ettepoole?

- Magnus Kirdi õlg peaks Tokyo olümpiaks korda saama, ütlevad doktorid.

- Kristjan Port: kõik märgid näitavad, et dopingujuurdlusest tuleb rohkem ebameeldivat infot, kui praegu rääkida saame. Mida ta võiks selle all mõelda?

- Rallinurk. Nädal möödas, Ott Tänaku lepingut ei kuskil - mis toimub? Kas kogu Toyota ja Ott Tänaku edu saladus peituski "piiripealses" tagatiivas? Mis on peamine järeldus Saaremaa rallilt?

Head vaatamist-kuulamist!