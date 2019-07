KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": kuidas hinnata Kanepi ja Kontaveidi esitusi Wimbledonis? Kas Markko Märtin jõuab Rally Estonial esikolmikusse?

Käes on teisipäev, mis tähendab, et taas eetris on spordisaade "Mehed ei nuta". Ka seekordses saates arutlevad Jaan Martinson, Peep Pahv ja Tarmo Paju möödunud nädala kõige olulisemate teemade üle.