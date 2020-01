KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta" kolmik annab uusaasta ennustuses vastuse alanud spordiaasta kõige põletavamatele küsimustele!

Käes on teisipäev, mis tähendab, et kell 11 on eetris spordisaade "Mehed ei nuta"! Tänase saate põhifookus läheb “Mehed ei nuta” traditsioonilisele uue aasta ennustusele - kõik peavad andma vastuse kümnele alanud spordiaastat puudutavale põletavale jah/ei küsimusele.