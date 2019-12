KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": kas Veerpalu rikkus dopingureegleid? Kas Eesti laskesuusatamise meistrivõistlused kujunesid farsiks?

Käes on teisipäev ja 31. detsember, mis tähendab, et eetris on selle aasta viimane "Mehed ei nuta"! Tarmo Paju, Peep Pahv ja Jaan Martinson on kell 11 Delfi stuudios, et arutleda möödunud nädala põletavamatel sporditeemadel.