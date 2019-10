KUULA ja VAATA | „Mehed ei nuta": kas Tänak tuleb juba sel nädalal maailmameistriks? Mis saab Kirdi jaoks Tokyo olümpiast?

Käes on taas teisipäev ja seega on jälle eetris ka „Mehed ei nuta“. Arutluse all on loomulikult nädala kõige tähtsamad teemad. Vaadatakse ette sel nädalal toimuvale Kataloonia rallile ning Magnus Kirdi puhul juba järgmise aasta Tokyo olümpiamängudele.