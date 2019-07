Saate peateemad:

- Eesti tõi Euroopa mängudelt viis medalit – 3 x 3 võrkpallinaiskond ja Alo Jakin hõbedad, Epp Mäe, Raul Must ja Pavel Artamonov pronksid. Kui väärtuslikud on need medalid?

- Kas Roberts Štelmahers on Kalev/Cramole hea treener? Kas Siim-Sander Vene tegi hea sammu, naastes Itaaliasse?

- Red Bull ruulib: Max Verstappen murdis Mercedese, Jüri Vips F3 sarja Prema meeskonna ülemvõimu. Nii jääbki?

- Tänavune Rally Estonia tuleb üliesinduslik, aga palju sellest tuleviku suhtes kasu on? Kas Markko Märtin paneb ära ka mõnele MM-sarja sõitjale?

Kuula saadet:





Saade algab Delfi TV eetris kell 11 ning on hiljem järelvaadatav ja -kuulatav.