KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": Kas korvpallikoondis jõuab EM-finaalturniirile? Miks Terviseamet rallifänne kiusas?

Tarmo Paju, Jaan Martinson ja Peep Pahv võtsid läinud spordinädala olulisemad teemad pulkadeks lahti, nagu ikka, kell 11 alanud otsesaates, mis on nüüd ka järelvaadatav ja -kuulatav.

Tänased põhiteemad on:

- Marten Liiv, Eesti viimase 12 aasta parim talispordimees? Kui reaalne on tulevikus olümpiamedal?

- Kas Eesti korvpallikoondis jõuab EM-finaalturniirile?

- Henri Drell sai Itaalias jalad alla ja suudab koondist kanda?

- Ott Tänak võitis Lõuna-Eesti talveralli. Miks Terviseamet rallifänne kiusas?

- Värske kultuuriminister Anneli Ott tunnistas intervjuus Peep Pahvile, et sport on jäänud vaeslapseks. Nüüd hakkab minema paremaks?