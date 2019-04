KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": Kas Ferrari on leidnud päästeingli ning Ott Tänak ikkagi tuleb maailmameistriks?

Seekordsed teemad:

- Purunenud rehvid röövisid Ott Tänakult Korsikalt võidu (ja Elfyn Evansilt ka)? Kas Peep on endiselt veendunud, et tiitel on Ott Tänakul sisuliselt taskus? Mida peaks edasi tegema Ken Torn?

- Anett Kontaveit tegi Eesti tenniseajalugu, kerkides Miami turniiri poolfinaalikohaga maailma edetabelis 14. kohale. Kas tõus jätkub ka edasi?

- Eesti jalgpallikoondis naasis tuuliselt Gibraltarilt napi võiduga, abiks tuul, Kostja ja kohtunikud. Kas ajakirjanikud peaksid “maa peale tulema”, et ei suuda selliste tulemusega rahul olla?

- Põlvkondade vahetus käes? Poleks Ferrari turbo üles öelnud, võtnuks 21-aastane Charles Leclerc vormel 1 Bahreini GP-etapil kindla esikoha.

- Kas BC Kalev/Cramo suudab kerkida Eesti-Läti korvpalliliiga ajaloo esimeseks meistriks?