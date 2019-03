KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta" fookus suurel dopinguskandaalil: kas Mati Alaver on lihtsalt dopingutreener või kriminaal?

Jaan Martinsoni, Peep Pahvi ja Tarmo Paju keskendusid dopinguskandaali lahkamisel eelkõige kolmele persoonile - Mati Alaver, Andrus Veerpalu ja Karel Tammjärv.

Mida me teame, mida me ei tea? Kas Mati Alaver on lihtsalt dopingutreener, nagu ta ise tunnistanud, või kriminaal? Milline on Andrus Veerpalu osa kogu loos? Milline isa kaasab oma poja sellisesse pettusesse? Kas Karel Tammjärv rääkis südame puhtaks või kogu loost kõigest hoolikalt kontrollitud osa?

