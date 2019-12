KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": Ajakirjanikud, lõpetage isetegevus Tänaku ümber! CSKA pakkus Tallinnas vahva korvpalliõhtu?

Saate peateemad:

- BC Kalev/Cramo sai Moskva CSKA-lt karmi koslepi. Aga miks oli see hoopis vahva korvpalliõhtu?

- Miks lahkus Gert Kullamäe TalTechi korvpallimeeskonna peatreeneri kohalt?

- Norra suusasprinter Maiken Caspersen Falla kritiseeris FISi, et neid sunniti Planica vihmas võistlema. Vaadates lumeolusid ka Eestis - liigume järjekindlalt suusatamise surma poole?

- Huvitav arutelu: kumb on Eesti kõigi aegade parim jalgpallur, Mart Poom või Ragnar Klavan?

- Piinlik lugu? Spordiajakirjanikud ei valinud Ott Tänakut aasta parimaks meessportlaseks.

Kuula saadet:

