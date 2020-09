VIDEO: Spordinädala patroon Kristel Kruustük: julge avastada ja taasvastada spordialasid, mis on sinu südames!

Kristel Kruustük on tark kaunis naine, kes on lihvinud nii mõnedki oma anded ning eluaspektid täispotentsiaali lähedale. Ta peres kasvab kaks poega ning selle kõrvalt on ta ka Eesti edukas start-up ettevõtja. Kristelil on IT-haridus ja ta on selle valikuga väga rahul, nii on ta seitse aastat juhtinud rahvusvahelist IT-pereettevõtet Testlio. Selleks, et nii suure vastutusekoormaga sadulas püsida, peavad olema ka oma viisid või väepaigad, kus akusid laadida. „Mina laen akusid ratsutades, minu liikumine kirg ja armastus ongi ratsasport, ratsutamine maandab ka stressi ja aitab argipäevast välja astuda,“ kinnitab Kruustük.

„Minu abikaasa kinkis mulle abiellumise puhul hobuse,” meenutab Kristel. ”Ta nägi, et hobused on osake minu maailmast ning südamest, sellest ajast peale, kui mul on enda hobune, on elu olnud kordades helgem, selgem ja kergem.”

Sinu Spordinädala üks olulisemaid sõnumeid on see, et inimesel võiks olla julgust avastada nii vanu kui uusi liikumisvorme ja spordialasid. Millised liikumisviisid on olnud sulle endale südamelähedased?

Mul on hobuste vastu alati olnud hästi suur armastus. Kui olin umbes 10 - aastane, puutusin nendega esimest korda kokku ning tegelesin mõned aastad ratsutamisega. Sellele järgnes ligi 10- aastane paus, kuni ma ülikooli ajal jälle enda jaoks ratsutamise avastasin. Siis jäi see aeg taas väga lühikeseks, sest kolisin Eestist Londonisse.



Londonis olles alustasin oma ettevõtte Testlioga ning üsna kiiresti muutus see minu ainukeseks prioriteediks elus. Mitmed aastad ma ei tegelenud spordiga üldse ning see hakkas minu vaimset tervist väga tugevalt mõjutama. Mul oli väga suur pinge peal ning mul polnud sellele mingit maandajat. Õnneks kinkis abikaasa mulle hobuse ning olin sunnitud enda (ja ka hobuse) eest hoolt kandma ning pärast seda on kõik paremuse poole läinud.

Seega pole kunagi hilja alustada Minu arust on oluline leida endale spordiala, mida tehes sa ei tunne, et see on kohustus, vaid see täiendab ja toetab ka su hinge.

Oled kahe väikse ja imelise poja ema ning sellest tööst võiks ju tegelikult juba piisata. Kuidas Sa kõike jõuad?

Ema roll on suurim, tähtsaim, ägedaim ja kõige vastutusrikkam roll mu elus. Mulle on alati aga tundunud (nii teiste lapsevanematega rääkides kui ka kõrvalt jälgides), et vanemal on vaja aega ka enda jaoks, et püsida vaimselt (ja ka füüsiliselt) vormis ning olla oma lastele positiivseks eeskujuks.

Mu elus olnud nii, et mulle lihtsalt enamasti ei meeldi niisama passida, vaid end tegevuses hoida. Mida rohkem teed, seda rohkem jõuad (nii kaua, kuni rohkem ei jõua muidugi). Üldiselt on hetkel mõnusalt aega, et saaksin ratsutada, pere ja sõpradega olla, pilateses käia ning Testlioga tegeleda. Mõnikord aga juhtub ka seda, et tunnen, et ei jaksa - kui näiteks vanem poeg ei ole lasteaias ja kahe lapse kõrvalt on vaja veidi tööd teha ja kodus valitseb segadus ja kaos. Aga siis läheb see paha tunne üle ja tunnen jälle rõõmu kõikidest asjadest ja tegemistest, millega ennast sidunud olen. Kindlasti aitab sport ka mu meelt tugevamana hoida.





Palun räägi oma hobusest.

Minu hobune on 9-aastane eesti sporthobune Rockefeller, hüüdnimega Rocky. Nime sai ta Eurovisioonilt, kui Eestit esindas tema sündimise päeval Getter Jaani lauluga “Rockefeller Street”. Rockefeller on hästi suur (turjakõrgus ca 180cm) ning tal on ka hästi suur ja soe süda. Mõnikord paneb ta mind ikka korralikult proovile, aga treeneri abiga saame alati koostöö klappima.

Kuidas on sujunud koostöö treeneriga?

Olen Tiina Kuusmanni juures treeninud kaks aastat. Ta on üks Eesti parimaid koolisõitjaid, kes on ratsutamisega tegelenud nüüdseks ligi 20 aastat. Tiina on hästi hooliv, soe ja abivalmis. Mulle väga meeldivad meie varahommikused jutud hobustest.

Oled varajane ärkaja?

Kui hommikul on vaja ratsutama minna, siis küll. Ratsatrennis käin tavaliselt 3-4 korda nädalas ning trennipäeval ärkan tavaliselt 6.30. Eesmärk on alati 9.30 - ks kodus olla, et abikaasa Marko saaks ise trenni või tööle sõita. Mulle varased hommikud väga meeldivad, need annavad päevale megahea laengu ja stardi. Soovitan.

Sulle meeldib oma päevi hästi läbi mõelda ja ette planeerida?

Pigem mitte. Olen alati kuidagi lihtsalt rohkem kulgenud ja lasknud päeval ise ennast juhtida. Meeldivad sellised ootamatud seiklused ja käigud.

Tööpäevadel on muidugi teine teema. Ilma planeerimata ei saa, sest aeg on väga limiteeritud ja kõik peab olema kellaajaliselt paigas, et jõuaks eesmärgid saavutatud.

Mis on elus kõige olulisem?

Pere.

Kuidas jõuda oma unistusteni?

Tee tööd ja ära anna alla. Probleeme on alati ja meil kõigil. Tuleb lihtsalt olla piisavalt julge ja palju eksperimenteerida.

Kas soovitad valida tee hirmu või armastuse järgi?

Nii hea küsimus!

Armastuse. Kui ma oma ettevõtte Testlioga alustasin, siis alustasin suurest kirest tarkvara testimise valdkonna vastu, mis mind siiamaani iga päev käivitab - tahan pakkuda meie võrgustikus olevatele testijatele tööd, mis neid õiglaselt väärtustaks ning nende kogemusi tõeliselt rikastaks. Ning teisest küljest pakkuda kõige paindlikumat, kiiremat ning kvaliteetsemat teenust turul meie tarkvaraplatvormi kaudu.

Mingis mõttes on mul hirmude suhtes tekkinud armastus, sest alati on pigem nii, et kui sa mingi hirmu ületad, siis oled taas kogemuse võrra rikkam. Tulebki oma hirmudele vastu astuda, et elus edasi liikuda. Mul on neid hirmudele vastuastumisi olnud elus palju, alustades sellega, et läksin IT-d õppima, ja lõpetades sellega, et käivitasin Testlio. Hirmuga tuleb sõber olla ja mitte seda karta.

Siiski on minu elu käivitaja alati olnud siiski siiras armastus ja kirg oma tegevuste vastu, mille kaudu on võimalik muuta enda ja teiste elu paremaks.

Kas Sind võib tulevikus näha koolisõidu võistlustel?

Kui neli aastat tagasi uuesti ratsutamisega alustasin, siis olin kindel, et ratsutamine on minu jaoks eelkõige trenn. Tundsin sel hetkel, et ei soovi enda ellu ekstra võistluspinget Paratamatult tahad ju hästi esineda, kui juba võistlustele lähed.

Nüüd aga hakkasin end alles hiljuti ratsutades paremini tundma ning minu treener soovitas mul osa võtta e-võistlusest, mida korraldab Koolisõidu Harrastajate Klubi. Selleks tuli saata video oma sõidust ning kohtunik andis selle põhjal hinnangu. Harrastajate seas tulin 13 osalejast teisele kohale. Seda ma üldse ei osanud oodata - kui tulemused tulid, siis alustasin ikka nimekirja tagantpoolt ja olin ikka väga üllatunud, kui leidsin ennast Rockyga nii kõrgelt kohalt. See andis juurde tegutsemisjulgust ja kinnituse, et liigun õiges suunas, mistõttu tundsin et võiks vahepeal ennast ka võistlustel proovile panna. See ju ikka arendab mind edasi, mis võib ka Testliot juhtides kasuks tulla.

Lapsed on loomulik osa elust!

Tänapäeva edukad avaliku elu tegelased ja ettevõtjad üle maailma on saatnud maailmale sõnumi, et lapsed on elu loomulik osa ning möödas on aeg, kui peaks lapsed enne kohtumisi kuskile "ära peitma".

Olen nüüd teise lapse kõrvalt igasuguse muretsemise lõpetanud, kui on vaja beebi kohtumisele või esinemisele kaasa võtta. Beebi mul enamasti hängib kaasas ja kõik on siiani väga lihtsalt läinud. Ta kas vaatab ringi minu või mõne korraldaja süles, kui ma esinen või siis magab kärus.