VIDEO: Sandra Raju: me oleme võimelised rohkemaks, kui me arvame!

Sandra Raju on levitanud juba aastaid liikumise- ja spordipisikut terves Baltikumis ning seda nii noortele, vanadele, keskmistele kui ka veel vähemaktiivsetele spordisõpradele.

Sandra kommentaar: „Alustasin iga päev jooksmist üks tund hiljem ning jooksin 24 päeva jooksul kokku 24-tunnise tsükli. Viimane jooks toimus 23. septembril Peetris. Sellega lõpetasin oma väljakutse ning sain avada Spordinädala.“



Millised on Sandra soovitused eelseisvaks Spordinädalaks edukalt läbitud väljakutse taustal?

1. Ma ei kutsu kedagi üles tegema sama väljakutset, aga kutsun üles liikuma iga päev vähemalt 60 minutit - ükskõik mis liikumise stiil see siis ka poleks! Võimle, treeni jõusaalis, uju, jookse, joogata, tantsi, roni, sõida rattaga, käi treppidest, jaluta, hüppa, müra jne - oluline on see, et sa annad kehale koormust.

2. Tee endale plaan ja sea eesmärgid, mis on saavutatavad ning pigem väikesed, aga tehtavad.

3. Spordinädal võiks olla sinu liikumise armastuse algus - ära tee sel nädalal lihtsalt sporti, vaid alusta sel nädalal uue harjumuse juurutamisega, mis kestab pikka aega. Spordinädal on sinu sportliku elu algus!

4. Liigu, sest sa saad!

Spordinädalaga ei ole veel hilja liituda ning oma sportliku ettevõtmise saavad kõik huvilised registreerida www.spordinadal.ee.

Kõik huvilised on oodatud ka laupäeval, 26. septembril kell 18.00 Kadrioru staadionile BeActive Night Run-le osalema. Eesmärk on pakkuda kõigile spordisõpradele võimalust joosta või kõndida ning tähistada üleeuroopalist Spordinädalat. Saab osaleda ka põnevates treeningutes!

https://stamina.ee/et/beactiverun/info-ja-juhend?competition_id=41&action=guide0&guide_id=22

Spordinädala patroonid- Sandra Raju ja Tiit Land

Euroopa Spordinädal kestab kuni 30. septembrini ja seda korraldavad Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile.