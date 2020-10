VIDEO | Oskar Künnapuu: Taipoks aitab endas üles leida rahumeelse sõdalase!

Maailmas on teistmoodi aeg, mil iga inimene peab leidma endas üles enda sisemise jõuallika ja viisi, et säilitada tasakaalu. Võitluskunstid õpetavad endas üles leidma rahumeelse sõdalase – kindla telje ja keskme, mille ümber võib maailm väga kiirelt muutuda. Rahumeelne sõdalane ei reageeri kohe, vaid hingab ja püsib keskmes ning enmasti rahuned olukord tema ümber ise.

Taipoksi tundidesse on oodatud kõik huvilised ja sündmused. Kohale võivad tulla lapsed, vanurid, naised kui mehed, sest kui õige metoodikaga treenida ja arvestada oma hetkevormi ja võimekust, saab selle treeningu muuta sobivaks väga erineva taustaga harrastajatele.

Oskar Künnapuu on Saku Taipoksi Klubi üks eestvedajatest ning treenib sealseid noori ning ka vanemaid võitlusspordi huvilisi. Oskar Künnapuu on 2015. aasta Eesti meister taipoksis ja kikkpoksis. Ta töötab treenerina ja teeb asja hingega. „Võitluskunstidest leiab palju tarkusi, mida moodsasse ellu integreerida“, lisab Künnapuu.

Tai poks ehk Muay Thai on võitluskunstina omapärane just selle poolest, et kasutatakse kõiki kehaosi, ka põlvi ja küünarnukke nii treeningutel kui võistlustel. Tänu sellele, et kogu keha töötab, annab see kehale väga hea liikuvuse. Muay Thai’d on hea harrastada nii enesekaitseks kui ka parema füüsilise vormi saavutamiseks või parandamiseks.

Oskar Künnapuu Erakogu

Oskar Künnapuu:

Oskar, mis oli teie klubi sõnum Spordinädalal?

Ma arvan, et iga inimene võiks valida enda jaoks ühe võitluskunsti, mille ta elu jooksul omandab. Oluline ei ole hetkeseisu vorm ning treenima ei pea võistlustasemel, tuleb lihtsalt trenni minna. Võitluskunstid annavad aluse selleks, et inimese meelerahu ei rikuks hirm ega eneseuhkus. Spordinädal võiks olla justkui millegi uue algus, kinnitus, et kõik on alles ees!

Kas ka paljud naised tegelevad taipoksiga?

Viimaste aastatega on taipoks naiste seas läinud väga moodsaks. Eestist tulevad lausa naissõdalastest maailmameistrid nagu Andra Aho ja Marie Ruumet. Naiste seas, kes tahavad niisama treenimist nautida, on populaarsust kogunud HIIT-põhimõttel treeningud, kus võistlusmomentidele rõhku ei panda, aga korralik küte on ikkagi üleval.