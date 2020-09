VIDEO: EOK president Urmas Sõõrumaa: Terve Eesti eest!

Erinevates koolides olid Spordinädala alguse puhul Mesikäpa teatejooksul kohal mitmed mõjukad avaliku elu tegelased: Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid esines teatejooksul Pärnus, EOK president Urmas Sõõrumaa pidas avakõne Arukülas ja stardipaugu andis Spordinädala patroon ning edukaim naisettevõtja Kristel Kruustük. Teised Spordinädala patroonid olid teistes koolides: ühiskonnategelane ning treener Sandra Raju ja rektor Tiit Land Peetris, laulja ja jalgpallur Inger Fridolin Viimsis, kulturist ja lektor Ott Kiivikas Keilas ning näitleja Kait Kall Rakveres.

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastusjuht Peeter Lusmägi rääkis, et Spordinädala avasündmused toimusid 28 Eesti linna heategevusliku Mesikäpa teatejooksu näol. Spordinädalaga oli avamispäevaks liitunud 730 erinevat organisatsiooni, kes korraldavad 1130 erinevat sündmust, kus kokku loendati 188226 osaluskorda. Kaheksa päeva kestva kestva Spordinädalaga ei ole veel hilja liituda ning oma sportliku ettevõtmise saavad kõik huvilised registreerida www.spordinadal.ee, kinnitas Lusmägi.

Peeter Lusmägi Foto: Regina Herodes

EOK president Urmas Sõõrumaa rõhutas, et tänapäeval on väga oluline märksõna tervis ja tervisele keskendumine. „Iga inimene loob liikumisharrastuse kaudu endale tugevama baasi, parema immuunsuse ning vaimse ja füüsilise tervise. Keskendugem positiivsusele ja tervisele, valige teadlik eluviis. Tervis ei ole haiguse puudumine, vaid see on palju sügavam mõiste.

Heal tasemel liikumistunnid ja sport koolides on väga tähtis ühiskonnale, sest iga perekond ei võta veel selle eest vastutust, loodame, et sport koolides tõuseb üha tähtsamasse rolli. Mesikäpa heategevuslik jooks on hea algus Euroopa Spordinädalale ning see juhib tähelepanu, et oluline on eriti käesoleval ajal märgata inimesi enda ümber,“ lisas Sõõrumaa.

EOK president UrmasSõõrumaa, Spordinädala patroon Kristel Kruustük ja Aruküla põhikooli direktor Avo Möls Foto: Regina Herodes

Spordinädala patroon Sandra Raju rääkis, et Spordinädal on oma loomult küll kampaania, aga igaühel meist on valik, kuidas me seda nädalat enda jaoks tõlgendame - kas me võtame seda nii, et ''teen nädal aega trenni, sest kõik teised teevad ja tööl sunnitakse'' või ''ma treenin ainult iseenda pärast ning teen spordinädalast enda jaoks oma uue ning sportlikuma elu alguse''. Alusta Spordinädala pärast, jätka enda pärast.