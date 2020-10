VIDEO | 5. oktoobril avatakse eakate treenimisväljak

Soojal sügispäeval sai hulk aktiivseid eakaid kokku veel ametlikult mitteavatud treeningplatsil, et tähistada Spordinädalat ja testida neile peatselt avatavat treeningväljakut. Projekti taga seisab Lubja küla vanem Raimo Tann. „Tegemist on alaga, mille soovin siduda Kreutzwaldi ennemuistsete juttudega. Eelnevatel aastatel valmisid Põhja Konna skulptuur ja Põhjakonna trepp. Kuna skulptuur on seotud Kreutzwaldi looga, tuleb ka treeningväljak samateemaline. Sõna „Maa-alused“ tuleb samuti Kreutzwaldi lugudest. Minu nägemuses võiks toimuda väljakul igal aastal üks etendus Kreutzwaldi lugude baasil. Eakate väljaku kõrval on ka laste mänguväljak, nii et erinevad generatsioonid saaksid koos aktiivselt aega veeta,“ lisas Tann.

Terviseinfo.ee andmetel peetakse tänapäeval vähest liikumist neljandaks riskifaktoriks suremuse põhjuste seas maailmas. Liigutakse järjest vähem ning see mõjutab oluliselt südame-veresoonkonnahaiguste, rasvumise, teise tüübi diabeedi ning luu- ja liigesehaiguste levikut. Siit omakorda suurenevad riigi kulutused tervishoiule ja lüheneb nii elanike keskmine eluiga kui väheneb tervena elatud aastate arv. Vähesest liikumisest alguse saanud kulusid majandusele on kahte liiki. Esiteks need, mis seotud ravimite ostmise, arstikülastuse, raviprotseduuride ja muu sellisega. Teiseks kulud, mis tekivad seoses väiksema tööjõudluse, haiguse tõttu töölt puudumise või töövõimetuse ja varajase surmaga.

” Iga inimene on väärtus, sõltumata aastanumbrist, ja kui jõutakse pensioniikka, on väga oluline säilitada aktiivne koostegutsemine ning sotsiaalsed suhted Raimo Tann

„Iga inimene on väärtus, sõltumata aastanumbrist, ja kui jõutakse pensioniikka, on väga oluline säilitada aktiivne koostegutsemine ning sotsiaalsed suhted. Veel on minu visiooniks terviserada, mis kulgeks mööda klindiastangut Põhjakonna trepist tuletornini ja mida ääristaksid mõned vaateplatvormid. Tuletorni juurde on kavas rajada külakeskus. Euroopa Spordinädal tuletab meelde, et liikumine on hea tervise alus. Tänu sellele nädalale võtsin osa Viimsi Spordi poolt korraldatud maastikuratta - ja kepikõnnikoolitusest. Kepikõnnikoolitusele järgnes pea 17 km pikkune kepikõnnimatk Lahemaa rahvuspargis,“ kinnitas Raimo Tann.