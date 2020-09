Ümber Viljandi järve virtuaaljooksu lõpetas 115 osalejat

Kiireimaks virtuaaljooksjaks osutus Viljandimaa mees Are Tints, kelle aeg oli 50.43. Tähelepanuväärne on seejuures, et Tints jooksis mööda Viljandi järveäärset terviserada, mis on pikem ja mägisem trass kui järvejooksjatele tuttavaks saanud rada.

Kiireim naine oli virtuaaljooksul Maigi Tomp, kelle ajaks mõõdeti 57.53.

«Virtuaaljooks on 91. ümber Viljandi järve jooksu osa, sest 1. augustil startinud suurjooksule saime lubada vaid 2000 registreerunut,» selgitas jooksu peakorraldaja Mati Jürisson. Kõik virtuaaljooksu lõpetajad peavad on 91. jooksu täieõiguslikud osalejad.

Virtuaaljooksul saadud tulemuse pidid osalejad ise selleks loodud veebilehele laadima. Võimalik oli edastada korraldajatele spordikella faili või sisestada tulemus käsitsi. Sel juhul tuli teha Viljandi staadioni maratonivärava kõlge seatud virtuaaljooksu plakati juures endast foto ja seegi koos tulemusega üles laadida.

Kõik virtuaaljooksul osalejad on lõpetajad saavad tulemuse protokolli, neile saadetakse septembris osalejamedal koju, nad saavad diplomi ja stardinumbri, mida võib ise välja trükkida.

Jooksu kindel nõue oli, et läbida tuli ring ümber Viljandi järve.

Virtuaaljooksu tulemuse edastamise viimane kuupäev oli 2. september.

1. augustil peetud suurjooksu ümber Viljandi järve lõpetas 1405 osalejat. Koos virtuaaljooksjatega kerkis 91. järvejooksu lõpetajate hulk 1520-ni.