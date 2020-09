TREENERILT HARRASTAJALE | Mariann Kilg: Kui on raske, saab päeva päikselisemaks tantsida

Tegu on aktiivse, seiklusjanulise ja rõõmsameelse inimesega. Ta on korraldanud heategevuslikke üritusi juba 10 aastat ning talle meeldib proovida erinevaid spordialasid.

” Kui vähegi võimalik, siis mine ja naudi väljas liikumist nii palju kui võimalik ja märka meie vahelduvate aastaaegade ilu ja värve. Mariann Kilg

Tema korraldatud Spordinädala sündmuseks on esmaspäeval 28.09 Viimsi Spa spordiklubis toimuv zumba treening värskes õhus. Treening algab kell 18 ning on kõigile osalejatele tasuta. Registreerimine toimub spordiklubi vastuvõtunumbril 6061100.

Mariann Kilg Erakogu

Mis on Sinu soovid eestimaalastele Spordinädala puhul?

See on suurepäraste võimalustega nädal, kus on võimalik proovida enda jaoks midagi seni tegemata jäänud uut ja põnevat või siis lihtsalt alustada spordi tegemisega. Enda sportlikuma elu algus!

” Tants on minu teraapia! See on minu jooga ja meditatsioon

Sina ja zumba?

See imeline suhe algas 2009.aastal, kui õppisin ülikoolis. Olin spordiklubi Arctic Sport Club liige ja minu hea sõbranna Ethel Otsason oli sel ajal seal peatreener. Ühel päeval tuli mulle kiri, et olen registreeritud zumba instruktori koolitusele Belgias ja kaasas olid lennupiletid.

Ethel teadis, et just mina olen see, kes selle treeningu Eestisse peab tooma.

Nii ma olingi esimene zumba instruktor, kes jõudis Zumba Fitness treeningut esitleda Eesti spordiklubis. Tänase päevani armastan selle treeningu juhendamist.

Tants on Sulle teraapia?

Tants on minu teraapia! See on minu jooga ja meditatsioon. Sel hetkel tunnen end vabana ja tugevana ning kõige rõõmsamana. On olnud olukordi, kui lähen saali kurva, vihase või isegi pisarais, aga saalist tund aega hiljem väljudes olen kui teine inimene. Suu on kõrvuni. Ei oskagi seda seletada, aga ma arvan, et see ongi see tunne, kui oled leidnud selle õige asja, mille tegemist naudid iga keharakuga.

Kuidas algas Sinu liikumistee?

Kui olin 4-aastane, siis vanemad panid mu ETV laulustuudiosse laulma ja Palestra tantsurühma tantsima. Mind võeti aasta varem vastu, kuna see energia, mis minust väiksena välja paiskus, oli tohutu, seda lihtsalt oli vaja kuhugi investeerida. Mingil hetkel valisin peamiseks suunaks siiski tantsimise ega kahetse sellest mitte hetkegi. Palestraga oli meil väga palju esinemisi ja võistlusi, seega oli treeninguid suuremate sündmuste tulekul ka kaks korda päevas.

Lisaks teistele edukatele võistlustele õnnestus 2015 aastal võita Dance World Cupil neli kuldmedalit, kolm neist oli rühmaga tantsides erinevates kategooriates ja üks medal oli Modern-Jazz soolotantsus.