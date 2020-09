TREENERILT HARRASTAJALE | Margit Kaur: Kõik rasked hetked mööduvad

” Sport motiveerib ja aitab püstitada eesmärke. Margit Kaur

Miks on Spordinädal Sulle oluline?

Mulle läheb korda Spordinädala eesmärk - olla terve. Aktiivne eluviis ja füüsilise pingutuse kaudu organismi toonuse tõstmine on oluline osa tervise hoidmisest. Inimene on süsteem, mis ootab arenemiseks vastupanu. Sport motiveerib ja aitab püstitada eesmärke. Eesmärgiks võib olla osalemine rahvajooksul või iganädalastes treeningutes osalemine. Eesmärgi täitmiseks nii rahvasportlasele kui tippsportlasele on vaja järjekindlust ja distsipliini. Spordinädal võib olla sportliku teekonna algus, kunagi alustatud sportliku teekonna jätk või oma võimete testimine.

Miks karate?

Karate on tõeline elustiili spordiala. Karates on alati midagi uut õppida. Oluline on endale seada eesmärk, miks ma sellega tegeleda soovin. Sportlasele on eesmärk harjutamine eesootavaks võistluseks. Tervisespordi nimel karatega tegeleval inimesel võib eesmärgiks olla enesekaitse harjutamine või oma üldise füüsilise vormi arendamine. Jaapani kultuurist huvitatud katade harjutajatele võib olla eesmärgiks karate kaudu õppida tundma Jaapani traditsioone. Sotsiaalset suhtlust oluliseks pidavad harjutajad leiavad karatetrennist sarnaste huvidega sõpru, kellega koos treenida. Viibides välismaal, on karatekad alati oodatud kohalikes karateklubides harjutama ja kogemusi vahetama.

Õpilased

Palun räägi oma klubist.

Corpore on loodud aastal 1987. Corpore ühendab endas traditsioonilist karated sportkaratega. Võistlustel osalemine on harjutajatele väljakutse, sest võistlustel tuleb oma tehnikaid ja võistlusreeglitest arusaamist näidata kõrgendatud pingeseisundis vastasega, kes harjutab karated teises klubis või teises riigis. Esinemisjulgus ja võistlustega kaasneva stressiga toimetulek on omadused, mida võistlustel käimine arendab. Klubi põhimõtteks on idee, et omaette trenni teha on küll tore, aga võistlustel ja laagrites kohtab inimesi, kes teevad trenni teistmoodi, kasutades teisi harjutusi. Innovatsioon ja pidev eneseareng aitab saada paremaks karatekaks nii trennis tehnikaid tehes kui inimesena tervikuna.