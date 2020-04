Tõnis Lukas: loodan, et saame vabas õhus asuvaid spordirajatisi avama hakata juba mai alguses

"Kuna kehakultuur ja liikumine on tervise pant, siis ma loodan, et me saame hakata vabaõhuspordibaase, staadione ja tenniseväljakuid kontaktivabategevuseks avama juba mai alguses," ütles Lukas intervjuus ERR-ile.

Teisipäeval arutles Lukas veel koos Euroopa Liidu spordiministritega videosilla teel COVID-19 viiruse mõju spordisektorile ning jutuks tulid samuti liikmesriikide nii juba rakendatud või plaanitavaid kui ka võimalikud meetmeid Euroopa Liidu tasandil.

Ametlikke otsuseid valitsuse poolt piirangute osas pole. Delfi kajastas täna, et eriolukorra valitsuskomisjon soovis väljumisstrateegia osas esimesed sõnumid välja anda juba täna, kuid koosolek ning kohtumine teadusnõukojaga venis nii pikaks, et kõike ei jõutud läbi arutada.

Arutelud jätkuvad homme.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!