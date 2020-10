TEADLASELT HARRASTAJALE | Tiit Land: Me saame oma käitumise ja eluviisiga aidata kaasa sellele, et püsiksime võimalikult terved!

Mis on Sinu peamised sõnumid Euroopa Spordinädala järel kaasmaalastele?

Minu peamine sõnum on, et me saame oma käitumise ja eluviisiga aidata kaasa sellele, et püsiksime võimalikult terved. Paraku me ise ei pööra sellele tihti piisavalt tähelepanu ning seetõttu on mul hea meel, et sain Spordinädala patroonina anda oma väikese panuse tervisliku eluviisi edendamisse.

” Me saame oma käitumise ja eluviisiga aidata kaasa sellele, et püsiksime võimalikult terved.

Mida on teekond teadlasena kõige enam andnud?

Usun, et ühest küljest on teadlase amet andnud mulle analüütilise mõtlemise ja selle kaudu ratsionaalsuse. Teisest küljest teadus- ja tõenduspõhiste seisukohtade esitamise, mis on praeguses nn tõejärgses ajastus minu arvates väga oluline. Loodusteadlasena tean väga hästi, et loodusseadused kehtivad kõigi jaoks ning ma ei hakka iial levitama vastupidiseid seisukohti.

Kuidas algas Sinu enda llikumisetee? Millistes trennides oled käinud?

Kasvasin üles Võrus, kus tol ajal olid tugevad suusatamise ja võrkpalli koolkonnad. Suusatamistrenni ma ei läinud, küll aga käisin palju suusatamas. Põhikooli ajal elasin Tamula järve ääres ning koolist koju jõudes panime vennaga suusad alla ja läksime teisele poole järve nõlvadest alla laskma. Lund oli tol ajal oi kui palju. Kuuendas klassis läksin võrkpallitrenni. Alguses oli mu treener Jaan Gutmann, hiljem Aksel Saal. Tulime erinevates vanuseklassides korduvalt Eesti meistriteks. Keskkooli lõpus otsustasin jätta tipptasemel võrkpalliga hüvasti, sest tahtsin ülikoolis keemiat õppida ning mind paelus teadustöö. Olen jätkuvalt liikuv inimene – mängin tennist, ujun, suusatan.

Spordinädala patroonid Tiit Land ja Sandra Raju Erakogu

” On väga oluline füüsilise liikumise vajadust endale teadvustada ning leida selleks aega. Tiit Land

Kuidas teadus võiks inimesi käesoleval teistmoodi ajastul toetada?

Teadlased peaksid olema rohkem aktiivsed, et oma uurimistulemusi avalikult seletada ja selgitada. Neil on väga palju huvitavaid uurimusi ja tulemusi, millest keegi ei kuule. Samuti peaksid teadlased ümber lükkama populistlikke ja lausa valesid seisukohti, mis ühiskonnas järjest enam levivad. Infotehnoloogia kiire areng on viinud selleni, et ühiskonnas on väga lihtne levitada valesid. Teadlastel on kohustus seista sellele vastu.