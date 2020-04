Tartu maastikumaratoni lastejooksud toimuvad tänavu virtuaalkujul

„Soovime laste liikumisharrastust jätkuvalt toetada. Kui kuulutasime välja, et Tartu maastikumaratoni põhidistantsid toimuvad tänavu virtuaaljooksuna, selgus, et huvi ka virtuaalsete lastejooksude vastu on ülimalt suur. Pärast mõtlemist-kaalumist jõudsime järeldusele, et tänases eriolukorras on võimalik jooks kõigil väikestel spordisõpradel turvaliselt läbida, seadmata seejuures ohtu iseennast ja teisi lapsi,“ ütles ürituse projektijuht Oliver Kivimäe.

Jooksuringi pikkuse saab igaüks ise valida vastavalt vanusele ning soovile, kuid distants peab jääma 500 meetri ja 5 kilomeetri vahele. Lapsed saavad joosta endale sobivas ja turvalises paigas, seega kasvõi koduaias või -pargis. Kellele logistiliselt sobib, saab loomulikult minna ka lastejooksude originaalrajale Tartu Tähtvere spordiparki.

Kõikidele osalejatele saadetakse posti teel koju lastejooksude vinge medal, lisaks saab kodulehelt alla laadida ja soovi korral ise välja printida stardinumbri ning diplomi.

Lastejooksude registreerimine avatakse 1. mail. Nagu ka põhidistantside puhul, tuleb jooks sooritada vahemikus 1. kuni 17. mai ning saata lapse jooksulogi korraldajatele. Lastejooksu osalustasu on 5 eurot.

Ühtlasi on maastikumaratoni lastejooksude puhul tegu Tartu Maratoni Mini Kuubiku sarja hooaja avaetapiga. Rohkem infot Tartu maastikumaratoni ürituste kohta SIIN.

Traditsiooniliselt maastikumaratoni programmi kuuluv Heateo jooks jääb tänavu ära, küll aga kutsuvad korraldajad kõiki tegema head ning toetama jooksvalt Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi algatusi.

Paraku ei toimu sel aastal ka maikuu viimasele nädalavahetusele planeeritud Tartu rattaralli lastesõidud, kuna korraldajad ei saa olla kindlad, et lapsed läbivad vajaliku distantsi linna- või maanteeliikluses turvaliselt ja ohutult. Kui tavapärastel rattaralli lasteüritustel on linnaliiklus selleks ajaks suletud, siis virtuaalsete sõitude puhul ei ole korraldajatel kahjuks võimalik vajaminevat turvalisust väikestele osalejatele tagada. Sügisel aga loodavad korraldajad lasteüritustega jätkata tavaplaani alusel, kuid selles osas annab mõistagi lõpliku selguse aeg.