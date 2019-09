Täna saab kurlingut mängida Eesti tippude juhendamisel

Eesti valitsevad meistrid segapaaris kurlingus Marie Turmann ja Harri Lill, kes kuuluvad maailma parimate kurlingumängijate hulka tutvustavad kurlingut kõikidele soovijatele täna Tondiraba jäähallis algusega kell 18.30. Proovimängud on kõigile tasuta ning oodatud on kõik uued kurlinguhuvilised.

Eesti kurlingimängija Harri Lille sõnul saavad kurlingut koos mängida väga erineva füüsilise ettevalmistusega inimesed, nii mehed, naised kui ka lapsed. “Jääl on kaks võistkonda, kes viskavad kordamööda kive. Eesmärgiks on saada oma tiimi kivid sihtmärgile võimalikult lähedale ning harjadega jääd harjates pikendavad mängijad kivi teekonda ja suunavad ka selle liikumist. Kurlingus tagab edu ka läbimõeldud strateegia, mis tekitab alati mõnusat hasarti,” tutvustas mängu Harri Lill.

Kurling on rahvusvaheliselt üks kõige kiiremini kasvavaid talispordialasid, kuid Eestis on see võrdlemisi vähe tuntud. Sel aastal alustas kurling Eestis 15. hooaega, kuid näiteks Šotimaal mängitakse kurlingut 16. sajandist. Vaatamata Eesti kurlingu lühikesele ajaloole on meie sportlased oma kõrget taset korduvalt tõestanud nii Euroopa kui ka maailma tiitlivõitstlustel.

Kurlingu mängimiseks vajalikud kivid on tehtud ainulaadsest graniidist, mida leidub maailmas vaid kahes kohas – Šotimaa ranniku lähedal asuval Ailsa Craigi saarel ja Walesis asuvas Trefori karjääris. Kivid kaaluvad umbes 20 kilogrammi. Seega liigutab kurlingut mängiv võistkond mööda jääd umbes 3 tonni raskust ja libiseb mööda jääd keskmiselt 3,5 kilomeetrit.