Tallinna Maratoni virtuaaljooksu registreerijate arv ületas kümne tuhande piiri

Esmakordselt 1.-30. septembrini toimuvale Tallinna Maratoni virtuaaljooksule käib internetilehel jooks.ee hoogne registreerimine. Tänase seisuga on kirjas üle kümne tuhande osaleja, kellest ligi kolm tuhat on virtuaaljooksu ka juba läbinud.

Viie kilomeetri distantsil on hetkeseisuga registreerijaid 789, kümnel kilomeetril 2015, poolmaratonil (21,1 km) 1013 ja täispika maratoni (42,195 km) on endale eesmärgiks seadnud 789 spordisõpra. Laste virtuaaljooksul on kirjas üle kolme tuhande tubli osavõtja.

Ülimenukaks on liikumisharrastajate seas osutunud kombineeritud maraton ehk „maratoni kombo“, mille osalejate arv läheneb kolmele tuhandele. „Maratoni kombo“ on jõukohane väljakutse praktiliselt igaühele. Täispikk maratonidistants (42,195 km) tuleb septembrikuu jooksul läbida kas joostes või käies osade kaupa, kuni vajalik kilometraaž täis saab. Ühekorraga tuleb läbida minimaalselt kümnendik maratonist ehk 4,2 kilomeetrit.

Eesti läbi aegade suurimal virtuaalsel spordisündmusel on esindatud kõik Eesti maakonnad. Väljaspool Eestit on Tallinna Maratoni virtuaaljooksule kirja pannud ligi tuhat viissada osalejat tervelt 50 riigist. Üle poole registreeritutest on naised ning osavõtjate keskmine vanus on 39 aastat.

Virtuaaljooksust osavõtjail tuleb enda poolt registreeritud distants läbida väljavalitud paigas omale sobival ajal septembrikuu jooksul. Pärast distantsi läbimist tuleb seda kinnitada või oma jooksu tõestus korraldajatele virtuaalkeskkonda üles laadida. Kõigile virtuaaljooksul osalejatele saadetakse elektrooniline diplom ning posti teel unikaalne medal vastavalt läbitud distantsile.