Tallinna Maratoni ja Sügisjooksu osalejad saavad kaela kaunid medalid

Juubelimedalite ja -särkide kujunduse autor Priit Verlin räägib, miks selle aasta Tallinna Maratoni ja Sügisjooksu sümboliks on tammelehed. "Põhjust ei ole vaja otsida kaugelt. Need, kes suudavad oma valitud rajal lõpuni minna on tugevad, kui tammed. Unikaalne tammelehe motiiviga medal on tunnustus selle eest, et oled eesmärgini pürgides muutunud tugevamaks nii kehalt kui vaimult. Lisaks unikaalsetele medalitele on ka tänavuse maratoni- ja sügisjooksu juubelisärke kaunistamas kuldsed sügisesed tammelehed, mis sobivad hästi Eesti suurimat rahvaspordipidu iseloomustama - ikkagi jooksusõprade laulupidu!" lausus kunstnik Priit Verlin.

Tuhandeid jooksusõpru ja liikumisharrastajaid kaasava Tallinna Maratoni ja Sügisjooksu 2019. aasta juubeliprogramm algab reedel 6. septembril 5-kilomeetrise Nike noortejooksuga, jätkub laupäeval 7. septembril Mesikäpa lastejooksude ning 10 km sügisjooksuga ja lõpeb pühapäeval 8. septembril klassikalise maratonijooksu (42,2 km) ning poolmaratoniga (21,1 km).

Oodatud on kõik jooksusõbrad ja liikumisharrastajad, kes läbi aegade üritustel kaasa on löönud, samuti need, kes alles alustada plaanivad. Ettevalmistuseks ja harjutamiseks on aega veel piisavalt ning jõukohaseid jooksu- ja käimisdistantse leidub kõigile.

Eesti suurimale jooksusündmusele saab registreerida internetiaadressil www.jooks.ee Samas saavad kõik soovijad eeltellimusena soetada endale kuldsete tammelehtedega jooksusärgi.