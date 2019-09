Tahad takistusi ületades ikka rõõmus püsida? Tule Madness Race’ile!

26. septembril Spordinädala raames toimuval perekondlikul trenniüritusel Be Active Night on My Fitnessi parklasse rajatud Madness Race’i lihtsustatud versioon.

Kui tavavõistlusel on distantsi pikkusteks 5 km ja 10 km, siis kõnealuse võistluse lihtsustatud versioon on 500 m pikkune. Midagi ülilihtsat see siiski ei tähenda – raja läbimisel tuleb üle saada või enda teelt eemaldada kümnest kergemast või raskemast takistusest. Nii tuleb ette nii liivakoti tassimist, rehvi kantimist kui köiest üle ronimist. Kuna tegemist on ennekõike meelelahutusliku üritusega, pole takistuste ületamine kohustuslik – ülejõu käivast takistusest saab mööda, täites „trahviülesannet“.

“Kõige raskem võib olla hoopiski see, kui ennast kokku võtta, kirja panna ning lõpuks ka rajale osalema tulla,” arvab My Fitnessi treener Eva Mari Müts, kes on suur Madness Race’i entusiast. “Kõige lihtsam on aga naeratada, sest see emotsioon, mis võistlemisest tuleb, on super!” kinnitab ta.

Iga raja läbija saab kaela ka medali. Hakkama saavad kõik sõltumata east, vanusest või soost. Tekkis huvi? Pane end kirja siin: https://www.myfitness.ee/event/beactivenight/madness-race/

Be Active Nightil saab osaleda ka sisetingimustes erinevatel treeningutel – trennihuvilisi ootab spinning, kardiotreening, jooga, bodypump, zumba ja crosstraining, ühtlasi saab osa võtta lõbusast basseinipeost.