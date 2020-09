SPORTLASELT HARRASTAJALE | Hannes Kunart: Esitage endale väljakutse ja vaadake, kas suudate oma sisemist võitlust võita!

Trennis Erakogu

Mis on Sinu tähtsamad hetked sportlaseteel?

Nagu iga sportlase jaoks, nii on ka minu suurimad ja tähtsamad hetked nii isiklik areng kui ka selle tunnustamine, olgu selleks siis erinevate vööastmete eksamite sooritamine või edu rahvusvahelistel võistlustel. Samas, selle kõik trumpab üle see, kui näed võistluste autasustamistseremoonial oma õpilast poodiumi kõrgeimal astmel, medal kaelas ja karikas käes. Alles siis tunned, et sinu enda areng on saanud tunnustuse ja sellel kõigel on mingi laiem mõte ning see on olnud sama oluline ka kellelegi teisele peale sinu enda. Oled justkui kedagi inspireerinud.

Erakogu

Sul on olnud ka palju vigastusi, kord demonstratsioonesinemisel vigastasid rangluud. Mida oled sellistest juhtumistest õppinud?

Tark ei torma! Tegelikult tuletab iga vigastus meelde, et on äärmiselt vajalik ennast lisaks piitsutamisele ka hoidma õppida. Tänapäeva traumameditsiin on võimeline imesid tegema, kui endiselt on alistamata üks oluline faktor – aeg. Mida vanemaks saad, seda kauem võtab taastumine aega ja seda keerulisem on oma endisesse rütmi naasta. Alati ei ole su eesmärgid või unistuste lõpptulemus kogu riski väärt. Muidugi, peen teadus ja kuldaväärt oskus on need „õiged“ korrad eristada. Olen õppinud oma keha „kuulama“. Keha annab probleemide tulekust juba aegsasti teada, vaja on teda vaid kuulata ja kuulda võtta.