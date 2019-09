Sportimine keskeas: Nonna Sarana: lihas on üsna pirtsakas, tema tahab pidevat kinnitust, et ta meile vajalik on!

” Parim viis oma füüsilise hea enesetunde säilitamiseks leida endale sportlikku tegevust, mida tõeliselt naudid Nonna Sarana

Ka need õnnelikud, kes kogu oma eelneva elu on elanud vaid headele geenidele toetudes ja tänu sellele liigprisketest vormidest pääsenud, peavad tunnistama, et hullem kui mõni lisakilo, on see, et lihased kipuvad meid mingil ajahetkel lihtsalt maha jätma. Ei, ma ei pea siin silmas suurt kulturismilihast, vaid seda vajalikku, mis meie skeletti õiges asendis koos hoiab. Ja lihas, uskuge mind, on üsna pirtsakas, tema tahab pidevat kinnitust, et ta meile vajalik on. Pole midagi hullemat kui ebaõigesti koostatud dieet suure kaalu langetamiseks, kus tugevas ülekaalus keskealisest võib hoobilt saada kuivetunud vanur. Suur osa lihasest lihtsalt lahkub koos rasvaga. Seega peavad dieet ja sport käima alati käsikäes,“ lisab Nonna.

Nonna sõnul on parim viis oma füüsilise hea enesetunde säilitamiseks leida endale sportlikku tegevust, mida tõeliselt naudid. „Miks mitte esitada endale väikseid põnevaid väljakutseid. Inimesed on erinevad, mõnele sobib mõni kindel spordiala, teine proovib mitmeid erinevaid võimalusi. Olnud ise teismeeas suure pühendumusega ujumissportlane, mis teatavasti vajab tohutut rutiinitaluvust, meeldib mulle nüüd seda enam tegeleda erinevate spordialadega. Pole kunagi armastanud horoskoope - no mis sel "kaksikul" oma kahepalgelisuse üle ikka rõõmustada on - aga et "kaksik" võib tähendada ka mitmekülgsust, seda on küll hea teada,“ kinnitab Nonna.

Nonna lisab, et tema sportlikud väljakutsed on olnud täiesti eri valdkondadest ja ennekõike on ta nautinud protsessi kui sellist. „Kogu see ettevalmistus, meelestatus, sõpruskond selle ala ümber jne. Olen alati öelnud, et olen piisavalt laisk, et teha lihtsalt tervisevõimlemist, aga väike isiklik eesmärk annab harjutamisse hoopis teise sära. Aastate jooksul on lisandunud palju toredaid sportlikke ettevõtmisi: võistlemine bikiinifitnessis, pikamaajooksud erinevatel jooksuvõistlustel, suvine triatlonihooaeg ja võistlemine Otepääl toimunud Ironmanil, Ironman Tallinna läbimine teatevõistkonnas, ekspeditsioon Elbrusele, kahel korral on nauditud suurt veepidu ja läbitud 100- kilomeetrine Võhandu aerutamismaraton ja muidugi taliujumise maailmameistrivõistlused, kus sain liblikujumises neljanda koha. Lisaks hulgaliselt muid väiksemaid ettevõtmisi,“ räägib Nonna Sarana.

„Iga ettevõtmise juurde on mind viinud mingi oma lugu,“ pajatab Nonna. „Bikiinifitness sai teoks pärast pikka operatsiooniarmi kõhul. „Bikiine te enam ei kanna,“ teatas üks heasoovija. See lause andis teadmise, et edaspidi ei kanna ma bikiine mitte üksnes rannas, vaid ka laval! Triatlonisse armusin ma juba ammu, tudengipõlves, aga siis oli see selline vaikne ühepoolne armastus. Tõeline säde lõi lõkkele Otepääl Ironmani raja kõrval võistlust vaadates, siis saabus selge teadmine, et järgmisel aastal olen ma rajal! 2017. aasta hooaeg oli võistlusterohke ja lisaks Eesti meistrivõistluse medalile oma vanuseklassis oli tore osaleda ka terve hooaja autasustamistseremoonial. No ja muidugi Elbrus - minu suur igatsus läbi elu! Mu isa oli omal ajal järgusportlane alpinismis, nii et eks see kihk mägede järele on ikka sealt pärit.

Elbruse retk oli minu abikaasa kingitus mulle viiekümneaastaseks juubeliks. Parim kink, mida oodata! Veel enam, ta tuli ka ise kaasa, kuigi muudele sportimistele eelistab ta siiski rohkem tsiklisõitu. Olen ka ise nii-öelda pühapäevasõitja. Sellega oli ka üks selline tore teema, et aastaid tagasi kutsus mu mees mind oma tsikli tagaistmele sõitma.

Ei meeldinud see mulle - kartsin. Loomulikult panin selle teise võtmesse ja ütlesin, et oleks ma ise roolis, siis sõidaks iga kell. Suur oli mu üllatus, kui jõuludeks oligi mul Sportster ukse taga ja mul ei jäänud muud üle kui mootorrattajuhi lubasid tegema asuda, kui ma oma sõnu süüa ei tahtnud. Esimesed tunnid olid ikka väga vaevalised ja kõik õpitav tundus nagu raketiteadus. Parimad hetked olid, kui tund lõppes ja kõige hullemad, kui uus tund algas. Aga nagu ma ise alati lapsi ergutan, siis põnev elu ongi üks pidev eneseületamiste jada, seega polnud mul isegi varianti taandumiseks. Nüüdseks sõidan juba ammu nagu "vana mees" ja ka Sportster sai sportlikuma Buelli vastu välja vahetatud - ikkagi sporditüdruk,“ lisab Nonna naerdes.