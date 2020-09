SPORT KUI MÄNG | Nonna Sarana: Spordinädalal juhatab mänguliselt inimesed uude liikumisaastasse!

Audentese Spordiklubi treener Nonna Sarana hindab kõrgelt mängu ja mängulisust . "Me ei lõpeta mängimist sellepärast, et me saame vanaks, me jääme vanaks, sest lõpetame mängimise," on öelnud kirjanik George Bernard Shaw. Nonna arvates tuleb selle mõttetera tõeliseks mõistmiseks jõuda keskikka. Aega, mil lapsed on juba suured, pingelised igapäevased rahmeldamised seljataga ja vaba aega on jäämas ka iseenda jaoks. Spordinädal lõppeb täna, aga see sündmus meenutab võimalust leida endas üles mängulisus. Ka suurtele inimestele meeldib väga mäng. Kasvõi võistluskunstide vööd on ka paljuski mäng, spordis on palju mängulisi elemente. Liikumisharrastusega tegelemine võiks olla ka lõbus, et astu liikumise areenile ja leia omale meeldiv liikumisharrastus. Meil on palju elurõõmu õppida eelnevatelt generatsioonidelt, kelle ellusuhtumises oli palju inimlikkust, kaaslase märkamist, mängulisust ja optimismi, rõhutas Nonna.

Ema ja tütar Ironman Tallinn stardi ootel. Erakogu

„Taasleitud mänguliike on erinevaid ja tihti nimetatakse neid hellitavalt keskeakriisiks. Tegelikult ei ole me mängulusti kunagi kaotanud, lihtsalt elu on inimesed vahepeal oma keerisesse haaranud. Üheks parimaks taasleitud mänguks on sport oma erinevates variatsioonides. Mitte keegi pole loonud igavese nooruse eliksiiri, aga mitte keegi ei saa ka võtta meilt meie noort hinge, kui me seda just ise vabatahtlikult käest ära ei anna,“ lisab Nonna.

Tema arvates pole sportimiseks parimat võimalust kui nautida seda koos oma pere ja sõpradega. Tänapäeva võimalused selleks on muidugi imelised, aga ka kesised võimalused või vahendid ei saa siinkohal takistuseks olla. Tasub vaid hetkeks meenutada, et meie eelmise sajandi maailmakuulsad rammumehed tegid suure osa treeningutest raskeid maatöid tehes. „Minu enda isa, kes oli maapoiss, treenis ennast samuti talutööga. Hiljem kuulusid tema treeningarsenali kaks hantlit, üks kahepuudane sangpomm ja lõuatõmbekang,“ kinnitab Nonna.