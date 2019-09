SPORDINÄDALA PATROON: Tanja Mihhailova-Saar: tants on ka spordiala!

Sellepärast, et tants on ka spordiala. Kui ma vaatasin patroonide nimekirja, siis kõik tunduvad tõsised spordiinimesed ning nüüd on nende seas laulja! Ma olen seda meelt, et liikumine ei peagi alati tähendama seda, et sa jooksed trenni. Näiteks mul ei ole kodus spordiriideidki – võib-olla on kahed treeningupüksid ja topp, mis on ühelt ürituselt saadud. Kuidas tunda ära tantsija? Tal on alati vanad riided seljas - väljaveninud püksid jalas, suvaline T-särk seljas, villased sokid… Peaasi, et on mugav! Kui ma kodus pilatest teen, panengi maika ja retuusid ning tegutsen. Sporditegemise alla ei pea panema väga palju raha. Näiteks kasutasin hantlite asemel viieliitrist pudelivett – võtsin selle Värska kanistri ja viskasin seda üles. Samas tean inimesi, keda motiveeribki sporti tegema uued ilusad riided. Kui see nende jaoks töötab, on ka see üks viis! Motivatsiooni tuleb leida!

Paljud lapsevanemad poevad selle taha, et laste sündides pole neil enam aega liikuda ega sporti teha. Tõsi, üks asi on see, et käid lapsekäruga jalutamas, aga kas sellest piisab? Kuidas sina oma lapsega liigud? Kas võtad teda oma tantsutrennidesse-proovidesse kaasa?

Mugav see ei ole. Olen teda proovidesse kaasa võtnud, aga ta tahab ju ikkagi tähelepanu ning sajaprotsendiliselt ei saa olla siis ei temaga ega läbi viia ka proovi. Aga kui ta oli väiksem, oli ta mulle väga suur motivatsiooniallikas. Nimelt sai ta magada ainult väljas liikuvas kärus.

Nõnda olingi sunnitud liikuma vähemalt kaks korda päevas kuni kaks tundi ringi. Ma ei saanudki pugeda selle taha, et ma ei viitsi – muidu ta röökinuks ning ei maganukski. Nüüd on ta sellest east väljas ning kärus istumine talle väga enam ei istu, vaid talle meeldib väga joosta. Nõnda liigumegi palju.

Olen ka kodus pilatest teinud. Muidugi aitab mind ka lava – liikumist on ju esinedes päris palju. Meie bändi mehed panid nüüd pulsikellad käele ning avastasid, et ühe esinemise peale võib maha minna suisa 1200 kalorit! See on ikka väga korralik.

Mullusel aastal läbi viidud uuringute kohaselt (AS Ühendus Sport Kõigile MTÜ tellimusel läbi viidud küsitlusuuringu Eesti elanike kehalise aktiivsuse teemal - toim) ei liigu pea pool Eesti rahvastikust. Muidugi toodi põhjustena seda, et aega pole, ent ka motivatsioonipuudust. Kuidas seda olukorda võiks muuta?

See on minu jaoks küll üllatus, meil on ju nii palju maratone ja võistlusi. Aga mida ise teha? Näiteks sõidan vahel autoga parkla kõige tagumisse nurka, et jalutada. Või kasutan ikkagi liftiga sõitmise asemel treppe. Muidugi lapse ja tema asjade tassimine on ka trenn – mu ema elab viiendal korrusel, lifti pole, saabki jälle sammud täis. Ühtlasi teleri vaatamise ajal on ju ka võimalus end liigutada – teed kas või kõhulihaseid või jalatõsteid!

Spordinädala avamine Rotermani kvaratalis Foto: Jaanus Lensment

Kuidas sina omal ajal kehalise kasvatuse tundidesse suhtusid? Kas sul olid ägedad kogemused?

Ma olen eluaeg olnud liikuv laps ning juba nelja-aastaselt viidi mind laulu-ja tantsustuudiosse. Eks kooliajal mulle ikkagi meeldisidki need ained, mis praegugi mu eluga seotud on – muusika, inglise keel ja kehaline kasvatus. Aga ma mäletan seda, et pidime koolis suusatama, kuid need, kellel suuski polnud, pidid jooksma ringe ümber koolimaja. Nii ma oma väikeste jalakestega neid jooksuringe kütsingi.

Vanasti oli tegelikult hea süsteem – kõik huviringid olid tasuta. Mina nii paljudes trennides ei käinudki, aga mu õde on kõikvõimalikud alad vist läbi proovinud alates ujumisest lõpetades rahvatantsuga. Minagi käisin ujumas, aga siis vaatasin, et suurtel tüdrukutel on laiad õlad ning mina selliseid ei taha! Leidsin enda jaoks tantsu.

Ja vanasti ju tegelikult telefone polnudki, lapsed jooksidki õues ringi ning pigem oli vanematel tegu sellega, et meid tuppa saada kui nüüd pigem lapsi õue meelitada. Mul oli ikka õnnelik lapsepõlv!

Spordinädala avamine Rotermani kvaratalis Foto: Jaanus Lensment

Sina ja tants olete absoluutselt lahutamatud. Millal adusid, et tants ongi sinu jaoks suurepärane spordiala ning jääbki sinu elu osaks?

Eks ma olen pea terve elu tantsinud. Pärast keskkooli pidin langetama otsuse, kas siduda oma elu muusika või tantsuga. Ilma muusikalise hariduseta aga Georg Otsa kooli mind ei võetud, seega tundus mulle loogilisena tants. Valikusse jäi kaks kooli – Viljandi Kultuuriakadeemia või TPI ning kuna Viljandis oli rohkem tasuta kohti, läksin sinna. Olin esimest korda elus väljaspool mugavustsooni ning kuna õppetöö käis eesti keeles, pidin läbi pisarate hakkama saama. Tants on tegelikult väga raske füüsiline tegevus– proovige samal ajal laulda ja hüpata!