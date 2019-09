SPORDINÄDALA PATROON: Ott Kiivikas: liikumine aitab noor püsida!

Käi looduses!

Võta iseendale aega ja tegele oma hobidega!

Sea kõrgeid sihte, eesmärke ja liigu nende poole!

Armasta oma kaaslast!

Ole teadlik oma seisundist, kui midagi meeleolus muutub – võta midagi kohe ette, näiteks puhka!

Julge olla sina ise!

Loo oma elu nii, et sa ei peaks kogu aeg muretsema majanduslike teemade üle, see kurnab inimest!

Haruta sasipuntrad lahti : kui sul on kellegagi mõni teema õhku jäänud, otsi inimene üles ja rääkige otse asjad selgeks!

Ott Kiivikas Spordinädala sündmustel Ott Kiivika erakogu

Lisaks Spordinädala sündmustele ja koolide külastamisetele korraldab Ott Kiivikas ka Valio Profeel Cupi kulturismis ja fitnessis, mis toimub 28.septembril Sparta spordiklubis. Seal võistlevad nii algajad sportlased kui juba tänased maailma tipud. Võistluste algus on kell 13.00.

Spordinädala patroon Ott Kiivikas:

Mis on Sinu suurim sõnum kaasmaalastele käesoleval aastal Spordinädala patroonina?

Käesoleval aastal on minu sõnum see, et number passis ja bioloogiline vanus on kaks väga erinevat asja ja iga inimene saab elustiili muutustega oma väljanägemist ja bioloogilist vanust oluliselt mõjutada. Selle kohta on tehtud palju uurimusi ja eksperimente ning kui inimene muudab liikumisharjumusi ja toitumist, saab ta tõepoolest justkui ajas tagasi rännata. Need, kes liiguvad, näevad reeglina nooremad välja ja neil on ka positiivsem ellusuhtumine - kui inimene iga asja üle ei virise, siis on ta ka tervem ja toredam kaaslane eluteel!

Kuidas valida endale sobiv liikumisvorm?

Kui inimesel on jäänud liikumises pikem paus ja ta pole oma kehaga rahul, on alguses kindlasti hea endale võtta treener ja temalt abi küsida. Sobiv liikumisvorm sõltub eelkõige sellest, mis inimesele endale meeldib: kui teed midagi südame ja kirega, on kerge motivatsiooni hoida. Samas peab siiski arvesse võtma ka hetkevormi: kui on ülekaal, ei saa alustada jooksmisega, isegi kui see on inimese suur kirg. Sobivamad liikumisvormid on alguseks jõusaal, ujumine, uisutamine, suusatamine ja kiirkõnd. Kui kaal on normis ja jooksmisega pole enam traumariski ning liigset koormust liigestele, võib sellega taas alustada, kuid ka siis tuleb teha endale selgeks jooksmise aabitsatõed: teha enne soojendusharjutusi, lõpus venitusi ja valida sobivad jalatsid. Oluline on targalt ja mõõdukalt alustada, et liikumine võiks kesta pikki aastaid!

Korraldad ka võistlust Valio Profeel Cup?

Tõepoolest korraldan algajatele ja edasijõudnutele suunatud võistluse, mis toimub 28. septembril Sparta spordiklubis algusega kell 13.00. See on samuti Spordinädala oluline sündmus ja kutsun kõiki kaasa elama. Sportlased, kes seal üles astuvad, on teinud suurt tööd ning neilt on ka tavaharrastajatel palju õppida.

Kas Su vaated liikumisele ja toitumisele on aastate vältel muutunud?

Eks me kõik muutume ajas, kuid anatoomia ja füsioloogia pole muutunud: lihased ja nende ladinakeelsed nimed on ikka samad- sünergistid, agonistid ning antagonistid on ikka samad. Ka seedesüsteemi on põhjalikult uuritud ja biokeemia valdkonnast pole tulnud minu eluajal uusi põrutavaid uudiseid. Seega püsib alus ja vundament ikka kindlalt, õpin teel lihtsalt nüansse ja loomulikult ka praktikast. Nii et suures plaanis on vaated sarnaseks jäänud.

Spordinädalal toimub Eestis üle 1000 spordisündmuse, mille eesmärgiks on inspireerida inimesi rohkem liikuma ja tervislikult elama. Tutvustakse erinevaid liikumisvorme, korraldatakse harivad loenguid, infopäevi, toimub avatud uste päevi spordiklubides ja stuudiotes ning palju teisi inimeste terviseteadlikkust tõstvaid üritusi.

Ott Kiivikal on aukartustäratav hulk medaleid erinevatelt tiitlivõistlustelt, lisaks töötab ta ka treenerina, spordijuhina, ettevõtjana ja koolitajana. Oti üheks missiooniks on koolitamine ja nii võib teda näha tervisealaste loengute ettekandmisel iganädalaselt Eestimaa eri paigus. Kui keegi soovib endale või oma kollektiivile tervisealast koolitust, siis võib tutvuda nende sisu ja valikuga kodulehel otikoolitused.ee.