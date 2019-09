SPORDINÄDALA PATROON: Allar Levandi: Venitusharjutused on tervise säilitamiseks väga olulised

Kogu sportliku pere pilt Allar Levandi erakogu

” Keegi meist ei jää igavesti nooreks, kuid saame õigete liikumisvormidega ja venitusharjutustega oma tervelt elatud aastate hulka, välimust ja elukvaliteeti oluliselt tõsta.



Levandi rõhutas, et liikumisharrastus ja tippsport on kaks ise asja: „Spordis on väga konkreetne, on võitjad ja on kaotajad ning see treenib iseloomu. Isegi, kui osutud kaotajaks, võidad tegelikult kogemuse ja spordiga tegelemine kingib tugeva iseloomu ning see võib osutada vajalikuks nii äri tegemisel kui muudes eluvaldkondades, sest see on kindel, et tagasilöögid ja raskused tulevad kindlasti iga inimese teel ette varem või hiljem ja selleks on sport hea abimees.

Spordinädalal toimub Eestis üle 1000 spordisündmuse, mille eesmärgiks on inspireerida inimesi rohkem liikuma ja tervislikult elama. Tutvustatakse erinevaid liikumisvorme, korraldatakse harivad loenguid, infopäevi, toimub avatud uste päevi spordiklubides ja stuudiotes ning palju teisi inimeste terviseteadlikkust tõstvaid üritusi.

” On alasid, mis sobivad sisuliselt igavesti: uisutamisel liugleme ja see ei ole liigestele koormav, sama kehtib suusatamise ja ujumise puhul: koormust saab südame veresoonkond ja kehast vabanevad mürgid. Allar Levandi



Spordinädala patroon Allar Levandi:



Mis on Sinu suurim sõnum kaasmaalastele käesoleval aastal Spordinädala patroonina?

Mehed 50 pluss, ärge tehke enam saavutussporti, palun liikuge ja tegelege oma kaalu jälgimisega, sest sellest algab elu kvaliteet edasisteks aastateks.

Mida oled õppinud oma säravalt abikaasalt Anna Levandilt?

Pühendumust ja sihikindlust, mida mul endal võiks pisut rohkem olla.

Käid Järve metsas meelt puhkamas ja keha treenimas?

Kui mõtted on hangunud, siis on parim ärataja jooks või aktiivne liikumine, mis paneb vere ringlema ja täidab aju hapnikuga. Enamus vastuseid oma küsimustele saab liikudes. Üksi ja ilma lisavidinateta on see parim. Pean silmas erinevaid nutividinaid, mis minu arust võtavad ainult tähelepanu ega anna midagi juurde kui silmas pidada mõttetegevust ja looduse nautimist.

Mida pakub Sulle jäähoki?

Kõike,... olema meeskonna osa. Higistamist, sõpru, adrenaliini. Jäähoki on minu jaoks emotsionaalne vaheldus argiellu, mis ühendab sõbrad, vaba aja ja pingutuse. Kindlasti ei soovi ma seda ala harrastada saavutuslikel eesmärkidel.

Miks venitusharjutused on niivõrd olulised?

Vajume oma tööl kokku, eriti puudutab see õlavööd, reie tagaosa ning selga. Lihtsad igapäevased harjutused aitavad oluliselt enesetunnet parandada. Viska paar korda päevas ennast selili ja veni!

Kui oluline on laste puhul perede eeskuju?

See on ilmne, sest ka lõvipere õpetab oma lapsi matkimise ja eeskuju kaudu. Vaadake Discoveryt ja tõmmake enda ellu paralleele, sest oleme osa loodusest.

Su kolme poja valitud alad on jalgpall, tennis ja iluuisutamine. Millised on sinu kogemused lapsevanemana?

See, mida ise teed mõnu ja entusiasmiga, kandub edasi ka lastele. Harrastan ise hästi palju erinevaid spordialasid ja seda oleme suutnud ka lastesse süstida. Liikumisharrastus kui selline on neis olemas. Kindlasti olen neid viinud erinevate liikumisvormide juurde, sest mitmekesisus on sporti harrastades väga tähtsal kohal.

Mida on õpetanud Sulle Sinu pojad?

Iga laps õpetab midagi imelist! Näen ka, kuidas nad kuulavad ja jälgivad meid ja olen pidanud olema eeskuju. Õpime vastastikku!

Kuidas on seotud füüsiline tervis ja vaimne tervis?

Terves kehas terve vaim!

Kuidas hoiad ise tasakaalu?

Tasakaal ongi kogu elu alus, äärmused ei toimi üldjuhul. Nagu ka Singer Vinger laulab : “ Keskmikud on vahvad vennad, kõik nemad koju tulevad…” Seda laulu katkendit võib muidugi mitmeti tõlgendada, aga mingi iva on seal olemas.

Mis on elus kõige olulisem?

Tasakaal kõiges. Töö tasakaalus puhkusega ja vaba aeg (nt pidu) tasakaalus trenni tegemisega!

Mis on Sinu enda suurimad taipamised, mida oled saanud sportlase teel?

Tippsport on mingil määral maksimalism ja äärmus. Tean, mida see nõuab ja mida selleks tuleb ohverdada. Tore, kui see kogemus oleks kõikidel, et hoida elus tasakaalu.

Kuidas saada üle raskest hetkest?

Olen enda sees vait ja ootan, kui raskus ise üle läheb. Aeg annab arutust.

