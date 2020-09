Spordinädal tuleb taas!

Spordinädala alguseks leiab www.spordinädal.ee kalendrist informatsiooni pea 1000 sündmuse osas, mida viivad läbi lasteaiad, koolid, spordiklubid, tööandjad, kohalikud omavalitsused ja teised organisatsioonid. Kuuendat korda tähistatav liikumist ja tervislikke eluviise edendav ettevõtmine on kasvanud Eesti suurimaks inimesi liikuma innustavaks kampaaniaks.

Kuidas panna erinevate elualade inimesi ühe eesmärgi nimel tegutsema? Kas mitte kõik juba niigi ei liigu? Ühenduse „Sport Kõigile“ läbiviidud uuringu kohaselt ei tegele pea pooled eestlastest ühegi liikumisalase tegevusega. Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnul tuleb probleemi vaadata rohujuuretasandilt.

“Praegu soovitab Maailma Tervishoiuorganisatsioon lastel liikuda iga päev vähemalt 60 minutit. Kui mina olin koolilaps, ei olnud selle määra täitmine kellelegi probleemiks. Ent praegused Tervise Arengu Instituudi läbi viidud uuringud näitavad, et vaid 20% täidab seda soovitust,“ räägib Lusmägi. „Leian, et probleemi lahendamine on väljakutse kogu ühiskonnale, tegemist pole vaid spordisektori ülesandega. Uuringud kinnitavad, et kehaliselt piisavalt aktiivsetel lastel on positiivsem enesehinnang, nende tajutud elukvaliteet on kõrgem ja nende õppetulemused on paremad,“ lisab ta.

Et eurooplasi rohkem motiveerida, ongi Euroopa Komisjon mõelnud välja spordinädala formaadi. Eesti on projekti äärmiselt hästi vastu võtnud, seda kinnitab ka sündmuste arv – seitsme päeva jooksul toimub üle 1200 erineva ürituse.