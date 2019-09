SPORDINÄDAL: Tiina Möll: erivajadustega inimesed on väga positiivsed

” Ma ise ei tõmbaks rangeid piire inimeste vahel, kõikidel meil on mõni erivajadus, andekatel lastel on erivajadus saada koolis suuremat tähelepanu. Tiina Möll

Tiina Mölli sõnul on Eesti sportlaste tase eriolümpia võistlustel väga erinev. Keskendume inimeste võimetele, mitte võimetusele. Selleks on eriolümpia süsteemis divisjonid, et kõik saaksid võistelda sarnase tasemega vastastega. Kõik saavad tunnustuse ja seeläbi tunde, et nad on teinud midagi hästi ja nad on väärtuslikud! Ka käitumisraskustega noortele mõjub liikumine positiivsed. Uuringudki on kinnitanud, et vaimse tervise parim ravim on liikumine, eriti veel värskes õhus. „Pühendumus ja kirg, millega erivajadustega inimesed treenivad ja võistlevad on väga inspireeriv. Iga inimene, kes tunneb, et ta elus on raske, peaks korraks kogema erivajadustega inimeste maailma ning küllap ta enda mured tunduksid talle hiljem tühised. Need, kellel tõepoolest elus mõni takistus on, on mõnikord nii nakatavalt positiivsed, et enamus tavainimeste muresid näiks peale vaatlust küllap väiksemad,“ kinnitas Tiina Möll.

Eriolümpia võistlustel kohtad sportlasi, keda näed võib-olla harva, kuid sooja rõõmu kohates saad aru, et oled sõber läbi elu. Tiina Mölli erakogu

Spordinädalaga olen olnud mitmeid aastaid väga tihedalt seotud. Aastal 2017, kui Eesti oli Euroopa Liidu eesistuja, oli mul võimalus koos Klubi Tartu Maratoniga korraldada suurelt Euroopa Spordinädala avamine koos suurejoonelise laste rattamaratoniga. Möödunud aastal osalesin Euroopa Spordinädala avamisel Viinis ning sel aastal vaatasin huviga, kuidas Olümpiakomitee ajakirjanikud ja spordijuhid koos Tallinnas Rotermanni linnakus orienteerusid. Sel aastal sain tugevamad emotsioonid kätte kolmapäeval Siimustis toimunud Eriolümpia jooksukrossil, mis oli kinnituseks, et medal ja tunnustus on intellektipuudega sportlase jaoks ülioluline!

Lions klubide esindaja Raivo Kokser sportlastele medaleid kaela riputamas Tiina Mölli erakogu

Soovin Spordinädala puhul Eestimaa harrastajatele, et jõukohase treeningu leidmine ning paigutamine oma päevakavva oleksid prioriteedid läbi aasta mitte vaid ühel nädalal. Kampaania on vajalik, et inimesi sportima kutsuda, kuid oma tervise eest peab igaüks ise hoolitsema ja parim viis selleks on end rõõmuga liigutada!