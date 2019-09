SPORDINÄDAL: Talis Tobreluts: Jõutrenni peaks tegema vähemalt 2 korda nädalas

Otse loomulikult! Tallinna Lastehaigla juures tegutseb ülekaaluliste ja rasvunud laste programm, mille aastaeelarve on 20 000 € ja selle eest saavad mõnikümmend last koos perega personaalset ja mitmekülgset teaduspõhist tuge. Nemad aga tegutsevad projektipõhiselt ehk et peavad igal aastal eelarve kokku kraapima.

Kuna iga kolmas laps Eestis on ülekaaluline või rasvunud ning need näitajad on viimase 20 aasta jooksul kolmekordistunud, peaks see programm olema riiklikult rahastatav ja kättesaadav igas maakonnas. Toimiv mudel on Tallinna Lastehaigla programmi näitel olemas, nüüd on vaja lihtsalt seda võimendada rahaga, et tekiks meeskond ja muu vajalik ökosüsteem.

Aga lisaks tagajärgede likvideerimisele tuleb järjepidevalt edasi tegeleda ka ennetustööga.

Miks sa personaaltreeneriks hakkasid?

Inimesed ei pea kõiki võimalikke ja võimatuid vigu omal nahal läbi tegema ja jalgratast ei ole vaja leiutada. Mina olen hingega oma personaaltreeneri töö juures ja minu unikaalne kogemus aitab kindlasti inimestel kiiremini, valutumalt ja püsivamalt oma sihte saavutada ning lisaks võib teekond supervormini olla ka rõõmu ja rahulolu pakkuv.

Kuidas sa ennast tasakaalus hoiad?

Tegelen nii oma vaimse kui ka füüsilise poole aktiivsena hoidmisega - teen vähemalt 3 korda nädalas jõutrenni, liigun iga päev võimalikult palju, hoian toitumist tasakaalus ning käin 4 korda nädalas psühhoteraapias.

Miks sa psühhoteraapias käid?

Mul on kõrgharidus muuhulgas psühholoogias, mis annab mulle personaaltreenerina eelise tegeleda inimeste motivatsiooniküsimustega ja teisalt näitab see mu huvi inimeste vaimsuse vastu, mis tähendab ka seda, et tegelen teadlikult ka oma vaimse poolega.

Mind hämmastab, kui palju inimesed räägivad ja presenteerivad välist ilu - ilusaid trenniriideid, kauneid lihastes kehasid jne, aga vaimse tervise eest hoolitsemine ja selle avalik demonstreerimine pole nii populaarne. Kui inimene pöördub personaaltreeneri poole, tahab ta saada füüsiliselt tugevamaks. Seega, kui inimene pöördub psühholoogi poole, tahab ta saada vaimselt tugevamaks.