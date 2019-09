Spordinädal: Siiri Visnapuu: aktiivsetel inimestel on rohkem energiat ja positiivsem ellusuhtumine!

Viimsi Spordi eesmärk on anda käegakatsutav panus kogu Viimsi valla sportlikumaks muutmiseks.Spordinädala raames pandi kokku võimalikult mitmekülgne eriprogramm. “Kõik meie tegevus ed on värskes õhus, nii alustasime Spordinädalat näiteks jõutreeninguga välijõusaalis, korraldasime kepikõnni koolituse algajatele, rullsuusatreeningu ja täna toimub taas jõutreening,” kirjeldas Viimsi valla Spordinädala programmijuht ja spordiklubi Viimsi Sport liige Siiri Visnapuu.

” Eesti liikumissoovituste järgi peaksid täiskasvanud tegema vähemalt kaks jõutrenni nädalas, eriti oluline on see vanemas eas, sest jõutreening aitab pidurdada luutiheduse vähenemist ja lihasnõrkuse süvenemist.

"Ees ootab veel kepikõnni ühistreening BungiPump kõnnikeppidega, rullsuusatreening, võistlus Viimsi Sügisrull, mille raames toimub kahevõistlus - maastikujooks ja rullsuusatamine. Viimsi Spordinädala lõpetab maastikuratta ühistreening" kutsus Visnapuu inimesi osalema.

Visnapuu sõnul on istuv eluviis nõiaring. “Kui inimene on istuva eluviisiga, väheneb hapniku transport kehas ja organismi varustatus hapnikuga, see toob kaasa väsimuse kasvu, mis omakorda suurendab istuvat eluviisi,” selgitas Visnapuu. “Et tuua viimsilased sellest nõiaringist välja, pakume oma klubiga erinevas vanuses kohalikele võimalikult mitmekesiseid võimalusi, alustades jooksmisest ja kepikõnnist kuni suusatamise ja rattasõiduni välja,” lisas ta.