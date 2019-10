SPORDINÄDAL: Peeter Lusmägi: ees on paradigmaatiline nihe - peagi saavad kõik lapsed ka vahetundides joosta!

Mul oli suur õnn õppida mõisakoolis: Kiltsi põhikoolis Lääne – Virumaal. See kool asus tuntud ümbermaailmapurjetaja Krusensterni mõisahoones ja seal olid tolle aja kohta üsna head sportimisvõimalused. Tuleb tunnistada, et sportimisele väga palju teisi alternatiive vaba aja sisustamiseks peale lugemise ei olnudki. Tavaliselt kohtusime peale kooli sõpradega spordiväljakul, kus mängisime erinevaid sportmänge. Tagantjärele mõeldes olen veendunud, et sportimise tõttu jäi mitmel koolikaaslasel nii mõnigi ulakus tegemata!

Mis eristab seda aega tänasest päevast?

Tollal olid kõikides koolides spordiväljakud avatud kõigile, olenemata kellaajast, tänapäeval on need aga suuremates linnades tihti suletud. EOK üheks missiooniks on seda olukorda parandada, et lapsed ja noored saaksid regulaarselt käia liikumas ja tunda rõõmu koostegemisest.

Laupäeval avati Arukülas uus staadion ja sealt kogukonnast on erinevate tuttavate kaudu väga häid näited, kus poisid ja tüdrukud, kes enne veetsid tunde arvutites ja mängukonsoolides, veedavad oma vaba aega nüüd seal staadionil. Nad ei vaja eraldi juhendajat ja juhendamist, sest noortel inimestel on tänapäeval piisavalt teadmisi, et ise organiseeruda ja leida endale sobiv liikumisvorm.

Olete astumas samme, et ühiskonnas toimuks paradigmaatiline nihe ja lapsed võiksid tulevikus vahetundides rohkem joosta?

Mulle teeb suurt heameelt see, et Tartu Ülikooli juures tegutseb Liikumislabor, kes on oma tegevuse suunanud laste liikumisaktiivsuse tõstmisele koolipäeva raames ja seda just vahetundide sisustamise abil. Kahjuks on meil ka selliseid koole, kus võib seintel näha jooksmiskeeldudega silte. Liikumislabor koolitab õpetajaid ja selle programmiga liitunud koolides on õpilaste klassiväline tegevus senisest rohkem liikumisega seotud. Seetõttu on ka laste liikumisaktiivsus kasvanud. Maapiirkondades lubatakse lastel rohkem joosta ja liikuda kui Tallinna kontekstis.

See on suur paradigmaatiline nihe ja väljakutse kogu ühiskonnale?

Praegu soovitab Maailma Terviseorganisatsioon liikuda lastel iga päev vähemalt 60 minutit. Kui mina olin koolilaps, siis selle määra täitmine ei olnud mitte kellelegi probleemiks. Tänasel päeval Tervise Arengu Instituudi poolt läbi viidud uuringud näitavad, et vaid 20% täidab seda soovitust! Leian, et selle probleemi lahendamine on väljakutse kogu ühiskonnale ja see pole ainult spordisektori ülesanne.

Spordinädala avamine

Tervitad reforme?

On oluline, et laps saaks armastuse liikumise vastu just koolist, seetõttu on äärmiselt tervitatav, et kehalise kasvatuse õppeainet reformitakse liikumiseõpetuseks, kus põhirõhk on lapse individuaalse arengu järgimisel seni kehtinud üldiste normatiivide asemel. Suheldes paljude keskealistega, on selgunud, et inimestel on spordi ja liikumise vastu antipaatia - ning seda just kehalise kasvatuse tundidest saadud ebameeldivate kogemuste tõttu.

Kui teistes ainetes antakse lastele kodutöid, siis kehalises kasvatuses reeglina mitte. Laste liikumisaktiivsusele tuleks kasuks, kui kool suunaks neid kooliväliselt iseseisvalt liikuma, andes kodutöid ka kehalise kasvatuse aines. Uus normaalsus oleks see, et liikumist soodustataks ka kooliruumis.

Üks lahendus on veel, kuidas laste liikumisaktiivsust tõsta - et atesteeritud treenerid peaksid leidma tee koolidesse - koostöö koolide ja spordiklubide vahel peaks tihenema ja on oluline, et andekamad lapsed spordis saaksid regulaarselt harjutada atesteeritud treenerite käe all.

Miks on oluline, et lapsed liiguksid?

Uuringud on näidanud, et kehaliselt piisavalt aktiivsetel lastel on positiivsem üldine enesehinnang, nende tajutud elukvaliteet on kõrgem ja nende õppetulemused on paremad.