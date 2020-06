Rulluisutades valgetel suveöödel Tallinnast Tartusse nii edaspidi kui selg ees

Nagu varasemalt, on öösõidu eestvedajal Tõnis Paalmel ka seekord plaanis kahe öö jooksul läbitav teekond rulluisutada selg ees. “Kindlasti saab sel korral pingutus nii vaimselt kui füüsiliselt olema kõvasti raskem kui eelnevatel aastatel, kuna distants on ligi kaks korda pikem. Samas olen kindel, et olen selleks võimeline,” arvab Paalme. Tõnis Paalme on maailmarekordi omanik tagurpidi rulluisutamises maratoni distantsil (Berliin 2019).

Rulluisukool on eelnevatel aastatel võtnud ette sõite Pärnusse, Rakverre ja Haapsallu. See on juba kümnes linnadevaheline rulluisusõit ning selle tähistamiseks otsustati seekord ette võtta sõit Tartusse.

Peale pikka katsumust esimesel ööl võtab rulluisutajad varahommikul vastu Sunwell Farm Kärdes, Jõgevamaal. Majutuses ootab neid lihaseid lõdvestav saun, kosutav hommikusöök ning voodikohad puhkamiseks ja taastumiseks. Laupäeva kesköö paiku alustatakse teist osa sõidust, mis on märgatavalt lühem kui esimene.

Sõit lõpetatakse Tartus V Spa juures - tehakse lõpufotod, jagatakse muljeid ning seejärel ootavad osalejaid spa vee- ja saunamõnud.

Liituma on oodatud kõik huvilised, kes tunnevad, et suudavad 190-kilomeetrisele distantsile vastu pidada. Osalejate arv on piiratud - maksimaalselt saame kaasa võtta umbes 20 uisutajat, kuna kõige olulisemaks peame ohutust. Ohutuse tagamiseks peame suutma kõiki jälgida sõidu ajal ning hoiame sõitjaid ühes grupis, ei lase laiali valguda.

Paalme rõhutab, et keegi ei hindaks oma võimeid üle. „Kuna sõit on füüsiliselt väga raske ja väsitav, siis soovitame rangelt osalema tulla vaid kogenud rulluisutajatel, kes distantsi edukalt läbida suudavad,“ sõnab Paalme. Kohustuslik on kanda kiivrit ja helkurvesti, millest viimast saab vajadusel ka korraldajate käest. Kõrgendatud turvalisuse tagamiseks sõidavad grupiga kaasa kaks saateautot - üks ees ja teine taga.