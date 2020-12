Räppar nublu kutsub üles oma õde toetama: julgelt hääl tublimale!

Praegu on võimalik osa võtta 2020. aasta parima sportlase ja treeneri valimistest. Nublu soovib anda oma panuse iluuisutajast õe Eva-Lotta Kiibuse toetamisel, paludes oma 37 000 Instagrami jälgijal talle hääl anda.

Kui muusikamaastikul vallutab edetabeleid räppar nublu, siis spordimaailmas tõstab pead tema iluuisutajast õde Eva-Lotta Kiibus.

Eva-Lotta tunnistas aasta alguses, et ta arvatavasti teab kõiki venna lugusid ka peast. "Mulle meeldivad need," ütles ta "Terevisioonile" antud intervjuus.

Neiu lisas, et ta on mõelnud küll selle peale, et kasutada venna loomingut oma kavades, kuid siiski arvab ta, et need väga ei sobiks. "See viis ei ole päris see, et nad peaks olema rohkem meloodiaga," ütles ta.

Kui tavaliselt öeldakse Eva-Lotta kohta nublu õde, siis neiu tunnistab, et iluuisumaailmas tutvustataks tuntud räpparit hoopis lootustandva sportlase vennana.

Õde ja vend käisid aasta alguses koos ka presidendivastuvõtul. Kroonika uuris räpparilt muuhulgas seda, et kas ta hakkab vaikselt "kapist välja tulema", sest harjumuspärased suured prillid on asendunud hoopis viisakamatega.

"Seekord sain kutse mina, aga profülaktika mõttes võtsin Lotta kaasa. Kui see täheke järgmisel aastal kustub ja Lotta EM-il platsi puhtaks lööb, siis ehk ta võtab minu ka kaasa. Kui ta endale peikat selleks ajaks ei leia," vastas Nublu küsimusele, kumb seekord kutse sai.

Kas pidupäevaks oli prille raske valida, seda näed juba videost!