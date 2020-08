Rakvere ööjooks toimub tänavu virtuaaljooksuna

15. augustist kuni 25. septembri südaööni saavad kõik registreerunud ja lisanduvad osalejad läbida soovitud distantsi endale sobilikul ajal ja kohas, tingimusel, et tulemus sisestatakse ööjooks.ee veebirakenduses kuni 25. septembri südaööni.

Seoses COVID-19 levikuga, selle mõjuga ühiskonnale ja riskidega rahvatervisele on korraldaja sunnitud sel aastal, tavapärasel moel, juubelijooksu korraldamisest Rakveres loobuma. Koostöös Kultuuriministeeriumi ja muude ametkondadega on jõutud arusaamisele, et tulenevalt Vabariigi Valitsuse jätkuvatest piirangutest välitingimustes sündmuste läbiviimisel, on üheskoos liikumine Rakveres sel aastal välistatud.

"Oleme terve suve valmistunud selleks, et vastavalt antud signaalidele kaovad 1. septembrist osalejate piirangud. Tulenevalt nakatumiste arvust ja aina uutest haiguskolletest Eestis, ei ole 2000 inimese piiri kadumist kahjuks ette näha," sõnas peakorraldaja Marko Torm. "2000 inimese hulka peavad mahtuma sajad kaasatud vabatahtlikud, teenusepartnerid jt. Lisaks suureneb taas vajadus osalejate hajutamise järele, mis Ööjooksu senist iseloomu ja energiat arvestades ei oleks enam see Ööjooks. Arvesse peame võtma nii välismaalt saabuvad kui naasvad jooksjad ja nende osalemist saatva kõrgendatud riski. Lisaks peame valmis olema sügisel paratamatult hoogustuvaks viiruste levikuks ja koolide avanemisega võimalikuks COVID-19 nakatumiste tõusuks."

"Olime küll sündmuse juhendis virtuaaljooksu võimaluse ette näinud ja kõik osalejad on seda registreerumisel aktsepteerinud, kuid mõistame, et paljudele on see kurb uudis. Inimeste turvalisus peab siiski igale korraldajale olema esimeseks ja kõige olulisemaks prioriteediks. Keegi ei soovi, et meie osalejad haigestuks juubelisündmust nautides või meie tegevuse kaudu satuks ohtu kasvõi ühe inimese elu," lisab Torm.

Kõik seni registreerunud osalejad on kantud automaatselt virtuaaljooksu nimekirja ja ümberregistreerimine ei ole osalejatel vajalik. Medalid, särgid, kinkekaardid jms väljastatakse vastavalt juhendile Rakvere Spordikeskusest 26-27.09.20 ja Tallinnas Ülemiste keskusest 17.10.20. Kohapeal tagatakse desinfitseerimisvahendid ja võistluskeskuste teenindav meeskond kannab osalejatega suheldes kindaid ja maske.